A horas de ser mamá por segunda vez, Jimena Barón le dedicó una emocionante carta a su bebé

Jimena Barón está en la dulce espera de un varón junto a Matías Palleiro, su novio desde hace casi cuatro años. Como todo es cuestión de horas, la cantante publicó una hermosa foto de ella desnuda en medio de la naturaleza con una emocionante carta para su bebé por nacer y reveló que ya está en fecha para su llegada nazca. También, compartió distintos videos donde mostró los ejercicios de pilates que hace para prepararse.

La foto que posteó La Cobra en sus redes sociales a días de dar a luz (Foto: Instagram @jmena)

"Hoy se cumple nuestra famosa fecha ‘a término’. A tu hermano Momo tuve que escribirle una carta para despedirme de la panza y avisarle que podía nacer cuando quisiera, que yo estaba esperándolo. Hago lo mismo con vos, hijo de mi corazón, por las dudas pienses que no quiero que nazcas, ya que te disfruté tanto, pero tanto adentro de mí. Quiero que sepas que tenerte en mi panza me hizo sentir la mujer más amada, fuerte y poderosa del planeta tierra”, comenzó la dedicatoria.

Jimena con su pareja y su hijo Momo (Foto: Instagram @jmena)

Y continuó: “Que me siento la misma tierra, el agua, y la misma magia que hizo existir el planeta. Que me siento más segura que nunca, me siento luz y me siento sangre. Me siento mar, me siento montañas, me siento todo lo inmenso e impactante. Me siento un animal, siento esa misma calma y esa misma ferocidad. Que ya te conozco, hijo, aunque todavía no pueda verte”. Incluso, La Cobra reconoció que hay algo que la angustia de despedir la panza, pero que le gana la ilusión: “Quiero que sepas que en el fondo es felicidad y que nada me da más ilusión que poder parirte, agarrarte y verte. Ponerte en mi pecho piel con piel. Ver a tu papá mirarte por primera vez. A tu hermano conocerte".

La carta que le escribió la actriz a su hijo y los comentarios que recibió en sus redes (Foto: Captura Instagram @jmena)

Por último, la actriz aseguró que están esperándolo con mucho amor: “A veces no me entra en mi propio cuerpo. En mi cabeza mucho menos. Te espero bebé, cuando vos quieras. Quiero darte la vida más linda que puedas tener. A mí ya me estás dando todo. Te amo, hijo, nunca vas a saber cuánto”.

Tras la publicación, Barón recibió muchos comentarios positivos de sus seguidoras. “Nunca pensé ponerme tan feliz por una persona que no conozco ni voy a conocer íntimamente. ¡Pero me pasa con tu historia! Todo lo bueno que te pasa te lo merecés”, escribió una fan. También recibió el apoyo de Karina Mazzocco: “Puro amor, inspiración total, esta mamá! Qué belleza de persona”.

Jimena Barón realiza ejercicios sentada sobre una pelota de pilates

Asimismo, Jimena subió a sus historias de Instagram un video de un ejercicio de balanceo pélvico sobre pelota. Durante el embarazo, realizar ejercicios sentada sobre una pelota de pilates ofrece múltiples beneficios tanto físicos como emocionales porque ayuda a aliviar el dolor de espalda y la presión en la pelvis, al mismo tiempo que mejora la postura y fortalece los músculos.

Jimena compartió un video del papá de su bebé mientras él miraba el celular en la cama

Por último, Jimena Barón subió un video de su flamante novio recostado en cuero en la cama. “Recordándole a Q la recomendación de las parteras para estimular el parto”, escribió ella. Cabe recordar que ambos están juntos desde 2021, conviven hace tiempo y, en pocas horas, se convertirán en padres de Mateo.