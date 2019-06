Morena volverá pronto al Súper Bailando invitada por Charlotte Caniggia Crédito: eltrece

Mientras se prepara su regreso a la pista del Súper Bailando ( eltrece) junto a Charlotte Caniggia , Morena Rial compartió en una entrevista los duros episodios de bullying que sufrió en su juventud de parte de sus compañeros de clase.

"Sufrí mucho en el colegio. No tenía amigos. No me querían", reveló durante su visita a Siempre Show (Ciudad Magazine). Y agregó: "Me tiraron por las escaleras, me sacaron el hombro de lugar, me hicieron de todo".

"Dejé de ser la boluda y me empecé a defender -comentó la hija de Jorge Rial-. Y me llevaron al psicólogo como si yo hubiese estado mal, cuando en realidad lo que yo les quería hacer ver era que ellos me estaban molestando".

Para colmo de males, su madre adoptiva, Silvia D'Auro también la sometía a maltratos en casa. "Me decía de todo. Lo ha dicho por tele que además de gorda era adoptada", sostuvo. Además, afirmó que todavía le duelen esos episodios: "No la perdono. Las personas que no tienen perdón, no tienen perdón".