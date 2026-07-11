Evangelina Anderson revolucionó las redes con la bikini que eligió para sus vacaciones en Marbella

Evangelina Anderson disfruta de unos días de sol, playa y relax en Marbella, España, uno de sus lugares favoritos en el mundo y al que regresa cada vez que puede. Esta vez aprovechó el espacio en su agenda para organizar un viaje con sus hijas y varias de sus amigas para recargar energías de cara a la segunda parte del año. Fiel a su estilo, no dudó en compartir con sus seguidores sus looks de vacaciones y revolucionó las redes con su traje de baño estampado color celeste.

El viernes 10 de julio, la modelo subió a su cuenta de Instagram, donde acumula cuatro millones de seguidores, un video musicalizado “La isla bonita” que grabó para mostrar su look del día. Se lució un traje de baño de dos piezas color celeste con líneas azules y detalles en dorado. Como de costumbre, los accesorios no faltaron: incluyó un sombrero, lentes de sol negros, pulseras, aros, anillos y un collar.

Evangelina Anderson se lució en Marbella con un traje de baño color celeste y causó sensación (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

Anderson hizo la minisesión de fotos con el mar celeste de fondo desde un restaurante de lujo con salida a la playa al que fueron a almorzar. “Verano, te amo”, comentó en uno de los videos, fascinada con la posibilidad de disfrutar de la temporada en Europa.

La modelo también se lució con un traje de baño albiceleste (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

Pero este no fue el único outfit de verano con el que la exparticipante de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe) dio que hablar recientemente. El viernes 3 de julio, en la previa del partido de los 16avos de final de la Copa del Mundo entre la Argentina y Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, publicó en sus redes sociales fotos luciendo una bikini celeste y blanca con la palabra “Argentina” escrita en letras negras y el número 26 y las tres estrellas en dorado. Incluso hasta usó un collar con un imponente dije dorado de un sol. “En donde sea, siempre alentándote”, escribió.