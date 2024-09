La fuerte indirecta de Pampita en medio de los rumores de separación con Roberto García Moritán: “Me lo merezco”

Escuchar

En medio de los fuertes rumores de separación entre Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán, la modelo publicó este domingo un video en su cuenta de Instagram para promocionar un vestido de la marca de indumentaria Kovaba y la canción que eligió para acompañar ese posteo dio que hablar.

Para decorar la publicación, Pampita eligió el tema musical “Me lo merezco” de la artista Elena Rose, el cual tiene una letal indirecta hacia todo lo que se está hablando estos días. “Amor de verdad, me lo merezco. Que todo salga bien, me lo merezco”, dice un fragmento de esta canción que generó un fuerte impacto en las redes sociales.

Tras la ola de rumores sobre su separación, tanto García Moritán como Pampita se expresaron de diferentes maneras en las redes sociales. Él decidió armar un comunicado al respecto, despejando cualquier rumor de infidelidad y separación; mientras que Pampita eligió el silencio y habla a través de lo que comparte en su Instagram: fotos y videos de sus trabajos o salidas con amigas.

Con un mensaje más contundente y dirigido a las versiones que lo apuntaban como la persona que quebró la relación, Moritán prefirió bajar los decibeles pidiendo “respeto” para preservar a su familia. “No existe infidelidad ni hay tercero en discordia. Hace 5 años que estamos juntos, sí, con mejores y peores momentos como todas las parejas, pero no estamos separados”, aclaró.

El comunicado de Roberto García Moritán

Y agregó, en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram: “Seguimos priorizando el amor que nos tenemos y a nuestra maravillosa familia. Sean respetuosos con sus opiniones, por favor”.

Los rumores de esta crisis en el matrimonio comenzaron cuando el periodista Daniel Gómez Rinaldi contó en el programa Implacables (El nueve) que el empresario empezó a frecuentar varias noches un hotel ubicado en el centro porteño, tras una pelea con la modelo.

A partir de ese momento, otros periodistas empezaron a aportar datos y la pareja comenzó a exponer una cierta fragilidad que dieron a cuenta de una posible separación tras cinco años de pareja.

La letra completa del tema que eligió Pampita

