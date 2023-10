escuchar

La llegada del Bailando 2023 (América) a la televisión argentina vino con varias novedades. Una de ellas es el streaming en vivo que hay al frente de la pista, donde distintas celebridades se suman a hacer comentarios de lo que ocurre en el programa a través de los diálogos con Marcelo Tinelli. A la que mejor le sentó este rol fue Zaira Nara que, en cada oportunidad, lanza un comentario picante para aportar al show; sin embargo, en la última transmisión el conductor le dijo algo que no le gustó.

En el último programa del Bailando, Tinelli presentó, como todas las noches al jurado de notables compuesto por Ángel de Brito, Carolina “Pampita” Ardohain, Moria Casán y Marcelo Polino. “Diosa increíble, nuestra mujer argentina. Que no se enoje Zaira Nara ni Paula Chaves, las chicas que vienen por acá. Pero fuerte el aplauso para Carolina “Pampita” Ardohain. Usted, Zaira, también es una diosa impresionante, pero ella es la titular”, manifestó con relación a las sustituciones que le hicieron a la modelo mientras se fue de viaje. “¡Pero por favor, sabés qué!”, le respondió emocionada Zaira desde la cabina del streaming.

No obstante, Marcelo sorprendió a todos con el inoportuno comentario. “Felicitaciones por la vuelta con Facundo Pieres. Desde acá, todo nuestro amor”, indicó, pero rápidamente “Pampita” salió al cruce con el semblante serio: “Parecés celoso”.

“Celoso, dice. No, felicitaciones, Zaira, está volviendo con Facundo Pieres. ¡Felicitaciones! Cero, celoso. La adoro, es mi amiga”, respondió, pero la modelo no quiso agregar nada. Luego se quejó de la antigua foto que eligió la producción para poner en el fondo de la pantalla. “La gente confirma las cosas por uno, ¿cómo es eso?”, retrucó Zaira y ante la pregunta del conductor, cambió de tema: “¡Hola, Caro! ¡Qué linda que estabas en México! Con el trajecito ese, casi me muero...”.

La foto que comprueba el encuentro entre Zaira Nara y Facundo Pieres el fin de semana pasado (Fuente: Instagram/@elejercitodelam)

Ardohain volvió a agarrar el micrófono y le dio unas palabras de aliento a Zaira, con la que compartió distintos viajes y eventos para reconocidas marcas. “Cambia de tema a propósito. Zai, seguí chapando con todos. Hacé lo que quieras de tu vida. Disfrutá. Estás hecha una diosa, una bomba”, fue la recomendación y luego agregó: “Va a ser novio el que Zaira diga ‘este es mi novio’. Todos los demás que hagan fila”.

Tras el incómodo momento, el conductor y la panelista hicieron las pases en vivo. “Más allá de la presentación de recién. Está la diosa de Zaira Nara acá y me encanta tenerla”, indicó Tinelli y Zaira le respondió: “Hola, Marce. Saludame de vuelta, porque lo de recién fue un montón”.

Cabe señalar que el comentario de Marcelo Tinelli fue luego de que Zaira Nara y Facundo Pieres fueron sorprendidos in fraganti en un restaurante el fin de semana pasado. Todo esto se da luego de la separación final de su relación que se dio en abril de este año. No obstante, la imagen despertó muchas teorías, y una de ellas era una presunta reconciliación entre los dos. Fiel a su estilo enigmático, la modelo no hizo comentarios al respecto, aunque la actitud del conductor no le gustó.