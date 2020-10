Motörhead, más rápido y más furioso en la reedición deluxe de Ace of Spades

A cuarenta años de Ace of Sapdes Crédito: Soledad Aznarez

En 1980 Motörhead ya se había erigido en la escena londinense como una suerte de eslabón perdido entre el metal y el punk, tras haber editado sus dos primeros discos en apenas 365 días (Overkill y Bomber, 1979). Sí, rápido y furioso. Pero el trío de bandidos compuesto por el ex roadie de Jimi Hendrix Lemmy Kilmister en bajo y voz, "Fast" Eddie Clark en guitarra y Phil "Animal" Taylor en batería, iba a dar un paso más allá durante el segundo año de Margaret Thatcher como primera ministra inglesa con un disco que no solo lo llevaría a lo más alto de los charts con su máximo hit, sino que lo visibilizaría para el resto del mundo como una de las bandas más influyentes del rock duro.

A cuarenta años de su edición original, Ace of Spades llega ahora en formato expandido y deluxe, remasterizado de las cintas originales, acompañado por un EP con los demos instrumentales, dos registros en vivo de su gira Ace Up Your Sleeve, out-takes, rarezas, un libro que cuenta la historia de la grabación, un DVD, memorabilia y hasta cinco dados "tuneados" y un tablero para jugar en la mesa mientras se escucha el álbum a todo volumen. Un recuerdo nada sutil de la inmortalidad de Lemmy Kilmister y su música, que en estos días de encierro pueden funcionar como una deliciosa bofetada para despertar en momentos de asfixia.

Claro, ahí está el arranque demoledor con "Ace of Spades", un tema que se convirtió en clásico instantáneo y probablemente en la canción más popular de Motörhead, pero que Lemmy solía ningunear diciendo que "no es mejor que las otras". Opinión que discutía el mismísimo Ozzy Osbourne, quien aseguró que "'Ace of Spades' es el 'Paranoid' de Motörhead. Uno de los grandes himnos del metal" (casualmente por estos días se reedita en versión también deluxe el álbum Paranoid, de Black Sabbath, para celebrar su 50° aniversario). "Love Me Like a Reptile", "(We Are) The Road Crew", "The Chase Is Better Than the Catch", "Fast and Loose" (que bien podría ser un out-take del Volumen 3, de Pappo's Blues) y "The Hammer", entre otras, confirman las palabras de Lemmy: todos ases tan buenos y veloces como el que le da nombre al álbum. De todo el material extra de este box-set, sin dudas los fanáticos disfrutarán de A Fistful of Instrumentals, el disco dedicado a los demos de Ace of Spades, que transporta inmediatamente a quien se atreva a ponerlo a volumen supersónico a una sala de ensayo de Londres de los años 70; tanto como de los shows en vivo y rabioso de 1981 y de The Good, the Broke & the Ugly, que cubre las tomas alternativas y algunos inéditos de la época. Porque Ace of Spades, la reedición expandida, solo nos recuerda que mucho de lo que hoy se escucha comenzó acá.

