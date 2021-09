Moulin Rouge fue la gran ganadora de la noche de los premios Tony

Con diez estatuillas de las catorce que estaba nominado, el musical Moulin Rouge fue la obra más premiada en la entrega número 74 de los premios Tony a la producción de la industria teatral en Broadway en las temporadas 2019-2020. Entre las obras no musicales, con más premios se quedaron A Christmas Carol, que ganó cinco sobre cinco nominaciones, y The Inheritance, cuatro de once. Transmitido por Film&Arts, el gran evento se realizó la noche del domingo 26 en el teatro Winter Garden (y no en el Radio City Music Hall como planeaba hacerse en junio del año pasado), a 1500 dólares la entrada, después de un año y medio de que se apagaran por la pandemia las marquesinas de Manhattan.

Con la conducción de la actriz y cantante Audra McDonald (que estaba en la terna de actuación por Frankie and Johnny in the clair de lune, pero no ganó), se cumplió la primera parte de la ceremonia en la que se entregaron la mayor parte de los premios. A continuación, animado por el actor y cantante Leslie Odom Jr., se desarrolló la segunda parte o Broadway’s Back!, una sucesión de números de musicales tradicionales o más conocidos (Rent, Into the woods, West side story, Godspell, Waitress, entre otros) y los tres montajes nominados en esta categoría (Jagged Little Pill, Moulin Rouge! The Musical y Tina: The Tina Turner Musical). Además, se entregaron los premios en los rubros Mejor musical, Mejor Reestreno de obra y Mejor obra: respectivamente, los ganadores fueron Moulin Rouge, A Soldier´s play y The Inheritance.

‘’Son Tonys celebratorios este año, se trata de celebrar la reapertura más que la competencia aunque a algunos les parezca algo injusto. Broadway está sold-out hasta fin de año, todo vendido, se compran la entradas a última momento por temor a cancelaciones, no con anticipación. Este mes ya se estrenaron quince obras, el mes que viene diez y el siguiente, cuatro’', dice la productora argentina Valentina Berger, CEO de GO Broadway.

Todos los presentes, con 100 % de aforo y tapabocas que solo se sacaban quienes subían al escenario, aplaudían con mucho entusiasmo cada presentación. Con David Byrne, que se llevó un Tony especial por el concierto American Utopía, la gente se paró y bailó al ritmo de ‘’Burning down the house’' del vocalista de Talking Heads. Y ovacionó a la legendaria actriz, cantante y bailarina latina estadounidense Chita Rivera, de espléndidos 88 años, que al subir a presentar uno de los premios, contó que hacía 64 años que actuó en West Side Story en ese mismo teatro.

En cuanto a los premios, uno de los musicales con más nominaciones era Jagged Little Pill, obra inspirada en un álbum de Alanis Morisette, pero de los quince posibilidades se quedó sólo con dos (Mejor libreto a Diablo Cody y Mejor actriz de reparto a Lauren Patten). Y el musical sobre la vida de la potente Tina Turner, de 12 postulaciones, sólo ganó una, la de Mejor actriz principal para Adrienne Warren. Por otro lado, The Inheritance, la obra de Matthew López que se estrenó primero en Londres y después en Broadway en 2019, tuvo 11 nominaciones de las que ganó cuatro: además de Mejor obra, también Dirección (Stephen Daldry), Actriz de Reparto (Lois Smith) y Actor principal (Andrew Burnap). Todo vestido de blanco, el actor Aaron Tveit ganó como Mejor actor principal por el musical Moulin Rouge: nada fuera de lo común salvo que era el único en la terna (debido a la falta de estrenos por las razones conocidas) y que, menos mal, fue votado por el 60 % del jurado, según indican las reglas del Tony. En resumen, una fiesta con mucho de homenaje a la comunidad teatral y con ganas manifiestas de mantenerse en pie contra toda circunstancia.

Los Ganadores

-Mejor obra: The Inheritance.

-Mejor musical: Moulin Rouge! The Musical.

-Mejor reestreno de una obra de teatro: A Soldier’s Play.

-Mejor libreto de un musical: Diablo Cody (Jagged Little Pill).

-Mejor partitura original (música y/o letra) escrita para teatro: Christopher Nightingale (A Christmas Carol).

-Mejor actor principal en una obra de teatro: Andrew Burnap (The Inheritance).

-Mejor actriz principal en una obra de teatro: Mary-Louise Parker (The Sound Inside).

-Mejor actor principal en un musical: Aaron Tveit (Moulin Rouge! El Musical).

-Mejor actriz principal en un musical: Adrienne Warren (Tina - The Tina Turner Musical).

-Mejor actor de reparto en una obra de teatro: David Alan Grier (A Soldier’s Play).

-Mejor actriz de reparto en una obra de teatro: Lois Smith (The Inheritance).

-Mejor actor de reparto de un musical: Danny Burstein (Moulin Rouge! The Musical).

-Mejor actriz de reparto de un musical: Lauren Patten (Jagged Little Pill).

-Mejor diseño escenográfico de una obra de teatro: Rob Howell (A Christmas Carol).

-Mejor diseño escenográfico de un musical: Derek McLane (Moulin Rouge! The Musical).

-Mejor diseño de vestuario de una obra de teatro: Rob Howell (A Christmas Carol).

-Mejor diseño de vestuario de un musical: Catherine Zuber (Moulin Rouge! The Musical).

-Mejor iluminación de una obra de teatro: Hugh Vanstone (A Christmas Carol).

-Mejor iluminación de un musical: Justin Townsend (Moulin Rouge! The Musical).

-Mejor diseño de sonido de una obra de teatro: Simon Baker (A Christmas Carol).

-Mejor diseño de sonido de un musical: Peter Hylenski (Moulin Rouge! The Musical).

-Mejor dirección de una obra de teatro: Stephen Daldry (The Inheritance).

-Mejor dirección de un musical: Alex Timbers (Moulin Rouge! The Musical).

-Mejor coreografía: Sonya Tayeh (Moulin Rouge! The Musical).

-Mejor orquestación: Katie Kresek, Charlie Rosen, Matt Stine y Justin Levine (Moulin Rouge! The Musical).