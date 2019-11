Mötley Crüe anunció su regreso a los escenarios

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de noviembre de 2019 • 15:48

Mötley Crüe publicó un video ayer anunciando oficialmente su próxima reunión. En 2020, comenzarán una gira de estadios por los Estados Unidos, con Poison y Def Leppard. En el video, la banda no aparece, pero Machine Gun Kelly, quien interpretó a Tommy Lee en la biopic del grupo, The Dirt, anuncia que están haciendo explotar su "contrato de cese de gira" (firmado por los integrantes en 2014) porque los fans exigieron una reforma.

"Nunca pensé que vería el día en que esto se hiciera realidad", dice Kelly en un comunicado de prensa. "¡Pero los fans hablaron y Mötley Crüe escuchó!" El video muestra este supuesto documento legal estallando en llamas sobre un escritorio.

Mötley Crüe tocó 158 shows en su gira final 2014-15, terminando con un concierto en su ciudad natal, en el Forum en Los Ángeles, el 31 de diciembre de 2015. Antes de la gira, la banda aseguró haber firmado un "acuerdo de cese de gira", que dijeron que era un documento vinculante que les prohibiría volver a tocar una vez que terminara el tour. En aquel momento, el management del grupo no reprodujo este supuesto documento, a pesar de las reiteradas solicitudes.

"Legalmente, no podemos volver a tocar", afirmó el bajista Nikki Sixx a Rolling Stone en el backstage de un show de 2014 en Denver. "La única escapatoria es que si los cuatro miembros de la banda acuerdan hacerlo, podríamos anular nuestro propio contrato. Pero sabemos que eso nunca sucederá. Hay personas en esta banda que se negarán a volver a hacerlo, y estás hablando con uno de ellos. No hay una cantidad de dinero que me haga volver a hacerlo porque estoy muy orgulloso de cómo lo estamos terminando ".

Los informes de una posible reunión de Mötley Crüe han estado circulando en las últimas semanas, con la cuenta oficial de Twitter de la banda compartiendo una petición de los fans llamando a la banda a reunirse, acompañada del texto: "Esto es interesante." Luego, el tweet fue eliminado. Los representantes de Mötley Crüe, Def Leppard y Poison no respondieron por el momento al pedido de comentarios.

Así, Mötley Crüe se unirá a una larga lista de bandas que continúan de gira después de sus respectivas "giras de despedida", incluidos Kiss, The Who, Black Sabbath, Phil Collins, Ozzy Osbourne, Tina Turner, Cher y LCD Soundsystem.

En febrero, Sixx reiteró a Rolling Stone que el grupo no tenía planes de reunirse, incluso expresó sus dudas sobre la decisión. "A veces miro a mis amigos, como los chicos de Aerosmith y Metallica, y me pregunto:" Maldita sea, ¿nos retiramos demasiado pronto?", dijo. "Pero no habrá excepciones en nuestro futuro. Tal vez nos reunamos y nos metamos en la sala de Mick Mars".