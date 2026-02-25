LA NACION

Los memes de la segunda gala de Gran Hermano: así reaccionó el público a los últimos diez ingresos

Apenas ocho meses después de la edición que tuvo como ganador al uruguayo Tato Algorta, la casa más famosa del país abrió sus puertas por segundo día consecutivo y las redes no perdonaron a nadie

Pepe Argento siempre se hace presente en los memes de Argentina
Luego de que Santiago Algorta, conocido como “Tato”, se consagrara ganador de Gran Hermano 2025 el pasado 24 de junio, la casa más famosa del país volvió a abrir sus puertas este martes 24 de febrero. Entusiasmados desde la noche anterior por conocer a los jugadores y sus estrategias de la edición llamada Generación Dorada, los fanáticos no tardaron en expresarse al respecto.

Mientras los últimos diez concursantes ingresaban a la casa, la red social X se llenó de imágenes creativas y burlas cómplices. Los televidentes no perdonaron ningún blooper y convirtieron los primeros minutos del segundo día de programa en una verdadera catarata de memes.

Los breves minutos en los que creían que iban a tener menos camas generó tensión dentro de Gran Hermano 2026
El público ya se mostró en contra de los formatos de eliminación
La vestimenta de varios hombres generó bronca entre los televidentes
El cariño del público por Pincoya se hizo notar rápido
