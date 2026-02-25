Los memes de la segunda gala de Gran Hermano: así reaccionó el público a los últimos diez ingresos

Luego de que Santiago Algorta, conocido como “Tato”, se consagrara ganador de Gran Hermano 2025 el pasado 24 de junio, la casa más famosa del país volvió a abrir sus puertas este martes 24 de febrero. Entusiasmados desde la noche anterior por conocer a los jugadores y sus estrategias de la edición llamada Generación Dorada, los fanáticos no tardaron en expresarse al respecto.

Mientras los últimos diez concursantes ingresaban a la casa, la red social X se llenó de imágenes creativas y burlas cómplices. Los televidentes no perdonaron ningún blooper y convirtieron los primeros minutos del segundo día de programa en una verdadera catarata de memes.

Los breves minutos en los que creían que iban a tener menos camas generó tensión dentro de Gran Hermano 2026 Captura X

El público ya se mostró en contra de los formatos de eliminación Captura X

yo viendo que son 18 y no saben descongelar un pollo #GranHermano#GranHermano2026pic.twitter.com/C0OWKIdbmS — innax (@drivethrux) February 25, 2026

Que no hay otros GH en el resto de Latinoamerica??? Que todos estos caen aquí?? No se quién es esta venezolana, pero me saturo en 19 minutos. Raja, raja de aquí.#GranHermano #GeneraciónDorada pic.twitter.com/tRFO3XWlJ2 — retuit de lunes (@Retuitdelunes) February 25, 2026

La vestimenta de varios hombres generó bronca entre los televidentes Captura X

la cantidad de extranjeros que metieron en este gh, el casting se escuchaba asi seguramente #GranHermano2026 pic.twitter.com/Q3wG4omYDX — jota (@bieberxespos) February 25, 2026

El cariño del público por Pincoya se hizo notar rápido Captura X