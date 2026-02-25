Los memes de la segunda gala de Gran Hermano: así reaccionó el público a los últimos diez ingresos
Apenas ocho meses después de la edición que tuvo como ganador al uruguayo Tato Algorta, la casa más famosa del país abrió sus puertas por segundo día consecutivo y las redes no perdonaron a nadie
1 minuto de lectura
Luego de que Santiago Algorta, conocido como “Tato”, se consagrara ganador de Gran Hermano 2025 el pasado 24 de junio, la casa más famosa del país volvió a abrir sus puertas este martes 24 de febrero. Entusiasmados desde la noche anterior por conocer a los jugadores y sus estrategias de la edición llamada Generación Dorada, los fanáticos no tardaron en expresarse al respecto.
Mientras los últimos diez concursantes ingresaban a la casa, la red social X se llenó de imágenes creativas y burlas cómplices. Los televidentes no perdonaron ningún blooper y convirtieron los primeros minutos del segundo día de programa en una verdadera catarata de memes.
AHAAAAAY LOLA CAMINA BIEN NENITA , ESOS TACOS NO DANMAS JAJAJAJAJA ESTOY TENTADS #GranHermano2026 #GranHermanoArgentina #GranHermanoGeneracionDorada pic.twitter.com/k85XkOYchR— XOXO- OPINOLOGICA 🇦🇷 (@soffiaaaG) February 25, 2026
yo viendo que son 18 y no saben descongelar un pollo #GranHermano#GranHermano2026pic.twitter.com/C0OWKIdbmS— innax (@drivethrux) February 25, 2026
Que no hay otros GH en el resto de Latinoamerica??? Que todos estos caen aquí?? No se quién es esta venezolana, pero me saturo en 19 minutos. Raja, raja de aquí.#GranHermano #GeneraciónDorada pic.twitter.com/tRFO3XWlJ2— retuit de lunes (@Retuitdelunes) February 25, 2026
LOS HACÍAN DORMIR EN EL PISO JAJAJAJAJAJAJA #GranHermano #GeneraciónDorada— Aguss✨ (@AgusVillata) February 25, 2026
pic.twitter.com/kcr42rlFMd
Posta entra Kennys Palacios??#GranHermano #GranHermano2026 pic.twitter.com/9RW51CzVA0— MDC_10 🇦🇷 (@Marianodc_Gdc) February 25, 2026
la cantidad de extranjeros que metieron en este gh, el casting se escuchaba asi seguramente #GranHermano2026 pic.twitter.com/Q3wG4omYDX— jota (@bieberxespos) February 25, 2026
Que risa q al final estén juntos 🤣#GranHermano pic.twitter.com/uX7tWUgJNm— 🫂🧚🏻♀️ (@usuario_del_sur) February 25, 2026
andrea hacela cagar a la chilena esta 🙏🏻 #GranHermano pic.twitter.com/JpGCyyppBX— CÓRDOBA corazón de mi país (@cbacorazondmp) February 25, 2026
Veneca al 9009 #GranHermano pic.twitter.com/VDbj5pL3KI— Mila (@shesan_imposter) February 25, 2026
