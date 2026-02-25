Rating: cuánto midió la segunda gala de ingresos de Gran Hermano Generación Dorada 2026

En el marco de los 25 años de Gran Hermano, Telefe decidió estrenar una edición diferente del reality de convivencia. El año pasado, Santiago del Moro anunció que en esta nueva etapa, dentro de la casa, podrían haber participantes ignotos y famosos. Y luego de una etapa de casting por la que pasaron más de diez mil personas, este lunes ingresaron 18 “hermanitos” que vienen de lugares muy diferentes. Con esta fórmula la casa más famosa del país reabrió sus puertas y no defraudó. En su debut fue lo más visto en lo que va del año con un promedio de 17 puntos, en la primera parte, 14.8, en la segunda y obtuvo un 72,34% de share (porcentaje de televisores encendidos que están viendo un programa, canal o emisión específica en un momento dado). Esto quiere decir que de 10 televisores, siete sintonizaron GH.

En el estreno, el conductor presentó a los primeros 18 participantes que ingresaron a la casa. Ellos son: Andrea del Boca, Emanuel Di Gioia, exparticipante de GH; Lolo Poggio, hermana de Julieta, Carmiña Masi, Tomy Riguera, Pincoya, ganadora de GH Chile, el futbolista Brian Sarmiento, Danelik Galazan, Manuel Ibero Durigon, Catalina Tcherkaski, Yisela Pintos, Juani Car, Daniela de Lucia, Nicolás Sicaro, Divina Gloria, Gabriel Lucero, Jenny Mavinga y Eduardo Carrera, otro de los exhermanitos.

Este martes, el prime time comenzó con la competencia entre los noticieros: Telefe Noticias lideró con un pico de 11.3 puntos versus Telenoche que llegó a 3.9. LAM disputó el segundo lugar en la franja con 4.1 y Bendita llegó a 2.9. A las 21.40 arrancó una nueva semana dentro de Masterchef Celebrity con un piso de 11.8. Tras la salida de Andy Chango, son diez los participantes que siguen en carrera. Más tarde, Hija del fuego, la venganza de la bastarda, en sus últimos capítulos alcanzó un pico de 4.3. En las cocinas más famosas del mundo, Evangelina Anderson, Claudio ‘Turco’ Husaín, Leandro ‘Chino’ Leunis, Emilia Attias y Maxi López tuvieron que preparar sushi. Sorpresivamente, Telefe emitió la mitad del episodio y dejó la resolución para mañana. El concurso culinario llegó a los 16.8.

A las 22.20 arrancó la segunda gala de Gran Hermano con la expectativa por la presentación de los concursantes que se sumarían al reality y tendrán que convivir con los 18 que ingresaron el lunes. La pantalla de Telefe marcaba 14.6 puntos cuando Del Moro le dio pie para que entre Solangre Abraham, exparticipante de GH. Luego llegó el turno de Martín Rodríguez, campeón de crossfit; desde Venezuela ingresó Cinzia, Franco Zunino, Kennys Palacios, peluquero de Wanda Nara; la influencer Lola Tomaszeusky, la exvedette Yanina Zilli, el exfutbolista Nazareno Pompei, la modelo Luana Fernández y Franco Poggio, novio del panelista Lizardo Ponce.

El repaso de las primeras horas de Andrea del Boca dentro de la casa, la dolorosa vida que tuvo Mavinga, la participante que nació en el Congo, y las internas dentro de la cocina fueron parte de los informes de la noche. Además Del Moro anunció que serán 28 participantes en total pero que solo hay 26 camas, que seguro despertará un nuevo conflicto en la casa.

La competencia se vio complicada por la segunda noche de Gran Hermano donde todo fue novedad y por el fútbol: en la franja de las 22 el cine de eltrece con el film Spiderman, sin camino a casa, llegó a 2.4, mientras que BTV y Bienvenidos a ganar conducido por Hernán Drago se disputaron el tercer lugar entre los 1.5 y 2.2 puntos. La marca máxima de GH fue de 15.1 y entregó 11.1 puntos cerca de la medianoche. El reality de convivencia fue seguido por un millón de individuos, según las nuevas métricas que difunde Kantar Ibope Media. Además cabe aclarar que parte del encendido se fue al cable por el encuentro de la Copa Argentina 2026 entre Boca Juniors y Gimnasia de Chivilcoy.

¿Alcanza este número de rating para un formato que es éxito en todo el mundo?

Desde que John de Mol empezó a pensar en 1997 lo que sería Gran Hermano, nunca imaginó que el reality se adaptaría en más de 70 países y se iba a convertir en un género: la telerrealidad. Tampoco estaba en sus planes que aparecieran al alcance de todos las redes sociales, un GH propio y casero. Nunca pensó que, con los años, iba a cambiar la manera de mirar los contenidos que ofrece la pantalla chica. En este contexto, cabe destacar que en su debut, la transmisión oficial directa entre Telefe y Gran Hermano tuvo un total de visualizaciones de 1.141.000 y un máximo de 297.600. espectadores simultáneos.

Con estos resultados, el streaming de Generación Dorada fue lo más visto del día en YouTube Argentina. Por otro lado, DGO, la plataforma en la que se puede ver en vivo la casa las 24 h, concentró 1.100.000 dispositivos entre celulares, computadores y Smart TV que se conectaron desde que comenzó la gala para ver Telefe y los tres canales que ofrece para ver GH.

Cuando la gala terminó, más de 900 mil personas permanecieron en las señales exclusivas de DirecTV para ver las primeras horas de la convivencia. El 80% de la Argentina, el 10% de Uruguay, y el otro 10% se repartió entre Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Solo Gran Hermano produce este fenómeno multiplataforma que concentra a diferentes generaciones viendo un mismo producto. Lo que pase con el rating en los próximos días será decisión del público.