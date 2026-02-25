Gran Hermano, en vivo: quiénes entraron hoy y el rating del segundo día, minuto a minuto
El reality de Telefe tiene, este martes 24 de febrero, su segunda entrega; los “hermanitos” que completan la casa y todo lo que hay que saber
Otro futbolista ingresó a Gran Hermano
Brian Sarmiento no es el único exfutbolista que ingresa a esta edición de Gran Hermano. Nazareno Pompei se dio cuenta que el fútbol ya no lo llenaba y buscó su nuevo camino.
Nazareno Pompei viene a ganar y se dirige rumbo a la casa 💪🏻

Gran Hermano lidera el rating
Aunque poco más de media hora después de comenzada la gala el rating bajó un poco, Gran Hermano lidera la franja con 14.4.
#Rating a las 22:56#GranHermano lidera la noche de #Martes con 14.4
Yanina Zilli entró a Gran Hermano
Así fue la presentación y el ingreso de Yanina Zilli a Gran Hermano, la vedette de los 90 que fue vinculada sentimentalmente con Maradona y Luis Miguel se animó a un cambio rotundo en su vida.
Yanina Zilli con mucha actitud esta lista para ingresar ✨

Lola llegó a Gran Hermano
La participante es oriunda de Bariloche y tiene mucha confianza en su paso por la casa. Es influencer, muestra toda su vida en redes sociales y sueña con ser actriz.
Desde Bariloche, llegó el momento de Lola para ingresar a la casa 🤩

Kennys Palacios, el peluquero de Wanda Nara, en Gran Hermano
Kennys admitió su fanatismo por Gran Hermano desde la primera edición. Ahora está listo para cumplir su sueño y ser parte del reality más famoso. Su amistad con Wanda Nara será un condimento extra en su participación.
¡Kennys Palacios entrá a jugar con TODO! 🤗

Así fue el ingreso de Franco Zunino
Franco Zunino tiene en claro lo que espera de la casa de Gran Hermano. El nuevo participante vivió durante cinco meses en Miami y ahora está listo esta nueva etapa de su vida.
Cómo rindió el comienzo de la segunda gala de Gran Hermano Generación dorada
La segunda gran gala de Gran Hermano comenzó unos minutos pasadas las 22.15 con un piso de 14.6 puntos, úbicandose como lo más visto del momento.
#Rating a las 22:23#GranHermano 14.6#Cine13 2.0🚨🚨#BienvenidosAGanar 1.8⚠️#BTV 1.5🚨
Cinzia, la primera venezolana en entrar a la casa de Gran Hermano Argentina
Cinzia Francischiello entró a la casa de Gran Hermano con toda la energía caribeña y contó que su amor por el arte lo heredó de su papá, quien es un actor y director de teatro.
Así se presentaba Cinzia Francischiello para entrar a la casa 💫

Martín es campeón de Cross Fit y ya ingresó a la casa
Martín Rodríguez es el participante número 20 en ingresar a la casa más famosa del país. Es campeón profesional de Cross Fit y, según aseguró, una persona “absolutamente honesta”.
¡Bienvenido Martin! ✨ Campéon profesional de Cross Fit ingresa a la casa🔥

Solange volvió a Gran Hermano
Solange Abrham, la exparticipante de Gran Hermano volvió al reality después de 15 años con un look renovado en búsqueda de su revancha y sueña con quedarse con el premio mayor.
Solange Abrham regresa por su revancha a la casa 🔥

Comenzó la segunda gala de Gran Hermano 2026
Comenzó la segunda gala de Gran Hermano Generación dorada y Santiago del Moro entró a saludar a los primeros 18 participantes antes del ingreso de los nuevos.
¡Arrancamos con todo! ✨ Hoy conoceremos a más participantes y todo puede pasar

Rating: cuánto midió la primera gala de Gran Hermano Generación dorada 2026
A las 22.30, quince minutos después de lo anunciado, Santiago del Moro regresó a la televisión al grito de “Volvió Gran Hermano”. La “Generación dorada”, nombre que le dieron a esta edición para celebrar los 25 años del reality, le dio pie a la producción del programa para sumar muchos personajes famosos, tiktokers e influencers conocidos en redes sociales. La primera parte del debut, en el que ingresaron desde Andrea del Boca y Divina Gloria a La Pincoya, ganadora de GH Chile que busca repetir la historia, promedió 17 puntos en la primera parte y 14,8 en la segunda, y se consagró como lo más visto del día. La competencia de GH quedó anulada por el estreno: el cine de eltrece con el film Calabozos y dragones: honor entre ladrones, con Chris Pine y Michelle Rodriguez cosechó 2,1 puntos, al igual que BTV en América y 1,9 puntos de Bienvenidos a ganar con Hernán Drago.
La grilla de streaming: canales de Twitch y YouTube de Gran Hermano
La propuesta digital de Streams Telefe se consolida con una programación que cubrirá todo el día. La actividad comienza a las 17.30 hs. con Todo lo Contrario, seguido a las 19.30 hs. por La Jugada, donde se analizan movimientos estratégicos. Durante las galas (22.15 hs.), La Tora y Fefe Bongiorno reaccionarán en vivo, mientras que a la medianoche Diego Poggi cerrará la jornada con El After. Además, Santiago del Moro tendrá un mano a mano con cada eliminado en La Cumbre y se suma la Liga de Streamers, donde los creadores más convocantes del país comentarán el reality desde sus propias plataformas.
Gran Hermano: dónde ver EN VIVO esta edición
Gran Hermano Generación Dorada se puede ver en vivo por televisión en Telefe de lunes a jueves a las 22.15. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:
- DirecTV: canal 123 (1123 en HD).
- Cablevisión / Telecentro: canal 12.
- Flow: canal 10.
- Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).
A su vez, se podrá ver la transmisión por 24 horas de forma gratuita a través de DirecTV o DGO, su app de streaming. De esa forma, es posible ver lo que hacen los hermanitos durante todo el día, además de lo que se muestra en las galas. Como si fuera poco, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por Prime Video, donde los programas se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe. En este caso, cuenta con la reacción en vivo de La Tora y Fefe Bongiorno, junto a otros creadores.
Gran Hermano 2026: a qué hora empieza la segunda gala de estreno en Telefe
El reality más exitoso de la Argentina regresó a la pantalla este lunes Bajo el título Gran Hermano Generación Dorada, el formato de Banijay Rights producido por Telefe y Kuarzo prometió una temporada cargada de sorpresas. La casa reabrió sus puertas totalmente renovada y le dio la bienvenida a 18 participantes que ya acapararon toda la atención del público. Esta segunda gala de ingreso, con nuevos jugadores comenzará este martes a las 22.15 h.
