Muertes en el set: el caso argentino de César Pierry, que falleció por una granada, y otras desgracias de Hollywood

La muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins en el set de filmación de Rust, quien recibió un disparo con un arma de utilería por parte del actor Alec Baldwin, se suma al historial de tragedias y accidentes no intencionales en la industria del entretenimiento.

Los ejemplos van desde el caso local del actor César Pierry al fallecimiento de Brandon Lee en la filmación de El Cuervo. Todos causaron conmoción y ocasionaron revisiones en las medidas de seguridad de los artistas.

En la Argentina, es recordado el accidente ocurrido a Pierry, quien murió a los 37 años en julio de 1992, mientras grababa una serie de Telefe, Mi socio imposible. Antes el actor había protagonizado la exitosa tira Detective de señoras, que se emitió por El Trece durante 1990 y 1991 con Fernando Lúpiz, precuela de la que fue cancelada por la tragedia.

El 20 de julio de 1992, durante la grabación de una escena en que debía sostener una granada, el explosivo detonó antes de tiempo y estalló en la mano del actor, que fue inmediatamente trasladado a una clínica.

Tras la explosión Pierry perdió tres de sus dedos y debió someterse a operaciones de reconstrucción. El 29 de julio fue intervenido por cuarta vez en un proceso que duró más de siete horas y en el que falleció a causa de un paro respiratorio.

Algunas hipótesis indican que hubo mala praxis por parte de los médicos que lo atendieron en el Hospital Británico, quienes habrían confundido la medicación o se habrían sobrepasado a la hora de anestesiarlo.

En 2006, el encargado de los efectos especiales de Detective de señoras, Eduardo Cundom, habló del trágico episodio y apuntó a la seguridad de los actores en escenas en las que se manipulan explosivos. “Me afectó y me afecta muchísimo, pero me dejó dos importantes enseñanzas: que no debemos creernos infalibles y que si un efecto falla, debe fallar en los ensayos que realizamos en nuestro taller y no en un set”, reflexionó.

Hollywood

Brandon Lee como El Cuervo

Tras la tragedia ocurrida a Hutchins, en la página oficial de Twitter del fallecido actor Brandon Lee, su hermana Shannon publicó un comentario dedicado a lo ocurrido con la directora de fotografía: “Nuestros corazones están con las familias de Halyna Hutchins y de Joel Souza, y con todos aquellos involucrados en el incidente de Rust. Nadie debería nunca morir por una pistola en un set de filmación”.

Brandon, hijo de Bruce Lee y de Shannon, murió en 1993 tras haber sido alcanzado accidentalmente por el tiro de otro actor, preparado de manera inapropiada, en el set de la película El Cuervo. Michael Massee, fallecido en 2016, quien interpretaba a “Funboy” en el film de Alex Proyas, había sido quien apretó el gatillo. Luego de ese accidente se alejó de la actuación por un tiempo y cayó en una profunda depresión, hasta que más adelante volvió a la industria en series como The X Files y el film Lost Highway, de David Lynch.

“Es algo que no debió suceder en absoluto. Ni siquiera tenía que disparar el arma hasta minutos antes de empezar a filmar la escena, cuando el director cambió de idea”, había dicho Massee en una entrevista en 2007. “Me tomé un año libre y regresé a Nueva York a no hacer nada. No trabajé. Lo que sucedió con Brandon fue un trágico accidente... Creo que nunca puede uno sobreponerse a algo así”, aseguró Massee tiempo atrás.

Pero esta no fue la única desgracia de este tipo para Hollywood. En julio 2017 ocurrió algo similar cuando John Bernecker, doble de riesgo de Andrew Lincoln en la serie The Walking Dead , murió luego de sufrir un grave accidente durante el rodaje. El actor estaba ensayando una escena de pelea en el set cuando perdió el equilibrio y cayó de una altura superior a los 6 metros contra un bloque de hormigón.

Inmediatamente, fue trasladado en un helicóptero a un centro médico, donde quedó internado. Su estado era crítico y al llegar al lugar le diagnosticaron muerte cerebral.

Ese mismo año, en agosto, Joi Harris, una doble de riesgo murió tras protagonizar un accidente con una moto en el rodaje de Deadpool 2, en Vancouver, Canadá. Según explicó en su momento la revista People, la actriz realizaba su debut en una película de acción y era una experta en motocross. Ya había tenido varios ensayos de las escenas más peligrosas.

Sin embargo, en una de las tomas la intérprete perdió el control del vehículo y, tras esquivar a dos peatones, se estrelló contra una ventana de vidrio en una torre. No llevaba casco, ya que su personaje no debía usarlo, y pese a recibir atención médica de inmediato murió.

“Hoy, trágicamente, perdimos a un miembro de nuestro elenco durante el rodaje de Deadpool. Estamos destrozados, shockeados y devastados, pero reconocemos que nada puede acercarse al dolor inexplicable que su familia y seres queridos deben sentir en este momento. Mi corazón se abre hacia ellos y hacia todos y cada uno de los que han sido tocados por ella en este mundo”, había escrito en sus redes sociales Ryan Reynolds , protagonista de la película.