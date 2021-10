El trágico caso de César Pierry, el actor argentino al que le explotó una granada en un set de filmación

En las últimas horas, la noticia de la tragedia en el rodaje de la película Rust, protagonizada por Alec Baldwin, conmovió a Hollywood. El actor disparó por accidente un arma de utilería y causó la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins. Además, el realizador del film, Joel Souza, fue herido en el mismo episodio y se encuentra hospitalizado en grave estado.

En medio del shock por la noticia, resuena un caso local similar que ocurrió a principios de los años 90. César Pierry fue un actor argentino que saltó rápidamente a la fama pero, como muchos artistas, murió joven, a los 37 años. Su abrupto final, en julio de 1992, fue provocado por un fatal error con los elementos del set de filmación.

Pierry encontró su vocación a una edad temprana y, tras un breve paso por la carrera de Derecho, estudió en el conservatorio de artes dramáticas de La Plata, de donde era oriundo, según detalla el portal La Síntesis. Participó del equipo de Matrimonios y algo más y trabajó con Pepe Cibrián y Antonio Gasalla, entre otras personalidades destacadas.

Su verdadero éxito llegó al protagonizar la tira Detective de señoras, que se emitió por El Trece durante 1990 y 1991 con Fernando Lúpiz, Ricardo Morán, Stella Maris Lanzani y Luisa Albinoni. La serie luego pasó a manos de Telefe con el nombre de Mi socio imposible y debía estrenarse en agosto del año siguiente, pero debido al accidente que le costó la vida, la ficción fue cancelada.

Su escena final

El guión de uno de los episodios indicaba que Pierry tenía que sostener una granada. Durante la grabación de la escena, el 20 de julio de 1992, el explosivo detonó antes de tiempo y estalló en la mano del actor, quien no tuvo margen para reaccionar.

La fatídica escena de César Pierry con la granada Captura de pantalla

La explosión provocó la amputación de tres de sus dedos y la pérdida del sostén esquelético de los otros dos. De inmediato, fue internado y y sometido a distintas operaciones. El 29 de julio fue intervenido por cuarta vez en una proceso que duró más de siete horas, al que el actor no pudo resistir. Ese día, Pierry falleció a causa de un paro respiratorio.

Algunas hipótesis indican que hubo mala praxis por parte de los médicos que lo atendieron en el Hospital Británico, quienes habrían confundido la medicación o se habrían sobrepasado a la hora de anestesiarlo.

En 2006, el encargado de los efectos especiales de Detective de señoras, Eduardo Cundom, recordó el trágico episodio en una entrevista y expresó: “Me afectó y me afecta muchísimo, pero me dejó dos importantes enseñanzas: que no debemos creernos infalibles y que si un efecto falla, debe fallar en los ensayos que realizamos en nuestro taller y no en un set”.