View this post on Instagram

Con profundo dolor despierto con la noticia del fallecimiento de mi queri´da maestra Monica Miguel . Solo los que hemos trabajado con ella sabemos lo mucho que las novelas mexicanas le deben a esta gran directora, maestra, actriz y cantante. Personalmente le debo tanti´simo en escena y por fuera , mucho de lo que se´ cuando se tiene que trabajar en medio de tanta inmediatez es gracias a ella. Siempre al pendiente exigie´ndome aun estuviera en otros proyectos. Siempre anima´ndome cuando al inicio no me quedaba los personajes principales y me daban otro de reparto siempre me deci´a que era una oportunidad para crear un personaje entran~able . Exigi´a un proceso , un animal a cada personaje y una frase. Pedi´a siempre armoni´a en una industria que nos pedi´a trabajar a marchas forzadas y eso se lo deberemos siempre. Estoy seguri´sima que esta´ disfrutando de este su nuevo viaje. La imagino declamando maestra orgullosa siempre de su querido Nayarit ... la voy a extran~ar mucho [R] Brava eterna Monica Miguel [R][R][R][R]