Es panameño, tiene esposo ciudadano y la I-130 aprobada, pero el ICE lo detuvo igual en una cita de rutina

Un ciudadano panameño que tramitaba la residencia permanente por matrimonio en Estados Unidos quedó detenido durante una entrevista con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Se trata de Elías Pérez-Zuazo, esposo del ciudadano estadounidense Jonathan Blanco Gallegos, quien fue arrestado el 10 de diciembre en una oficina del organismo en Chantilly, Virginia.

Detenido durante un control migratorio de rutina

De acuerdo con NBC Washington, Pérez-Zuazo acudió a una revisión periódica que solía durar menos de una hora. Sin embargo, esa vez, la cita se prolongó más de lo esperado.

Pérez-Zuazo había ingresado sin documentos en 2021 y cumplía controles migratorios anuales

Mientras aguardaba en el estacionamiento, Blanco Gallegos advirtió que el procedimiento no seguía el curso habitual.

Esa sospecha se confirmó poco después, cuando un funcionario del ICE salió del edificio, le entregó las pertenencias personales de su esposo y le informó que “había quedado en detención”.

Pérez-Zuazo había iniciado el proceso para obtener la green card

La pareja, de estatus migratorio mixto, se conoció en 2023 y contrajo matrimonio en Washington, D. C., el 27 de febrero de 2024.

Pérez-Zuazo, ciudadano panameño, había iniciado el proceso para obtener la residencia permanente por vínculo familiar. Blanco Gallegos explicó que el pedido I-130 ya estaba aprobado antes de la detención.

En declaraciones a NBC Washington, el estadounidense afirmó que cuando el ICE se lleva a los seres queridos, la “vida queda en pausa”.

La detención paralizó la vida cotidiana de la pareja, según relató el esposo ciudadano estadounidense

En diálogo con Telemundo 44, Blanco Gallegos compartió cómo se siente ahora que la detención modificó su vida cotidiana. “Tengo el corazón roto”, afirmó.

El recorrido migratorio previo: “Cruzó la frontera ilegalmente”

Pérez-Zuazo ingresó a Estados Unidos en noviembre de 2021 por la frontera entre Texas y México, informó NBC Washington.

En ese momento, las autoridades migratorias lo procesaron y lo liberaron bajo palabra, con autorización para residir con un patrocinador en Washington, D. C., mientras su caso avanzaba en la vía judicial. Desde entonces, cumplía controles anuales ante la autoridad migratoria.

Consultado por el mismo medio, el ICE sostuvo en un comunicado que Pérez-Zuazo “cruzó la frontera ilegalmente” y que “recibió el debido proceso”, además de afirmar que, según sus registros, un juez de inmigración ordenó su deportación en noviembre de 2021.

La pareja, de estatus migratorio mixto, se había casado meses antes en Washington D. C.

La defensa rechazó esa versión. El abogado de Pérez-Zuazo indicó que los documentos revisados no reflejan una orden de deportación y sostuvo que, de existir, la expulsión ya se habría concretado.

NBC Washington informó que una búsqueda en la base de datos pública de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración no arrojó resultados para el caso.

¿Dónde permanece detenido y qué resolvió un juez?

Newsweek localizó a Pérez-Zuazo en la base de datos del ICE, que lo sitúa en el Centro de Detención de Farmville, en Virginia.

El mismo medio informó que, a raíz de una petición de habeas corpus por parte de la defensa, el juez federal del Este de Virginia, Anthony Trenga, ordenó al ICE responder.

Blanco Gallegos expresó a Telemundo su preocupación por el impacto que tendría una eventual deportación de su pareja.

“Va a ser difícil, ya que Panamá no es un país donde se acepte a los homosexuales”, advirtió. “Allí no se permiten las parejas del mismo sexo. Así que nuestra vida correrá peligro”.