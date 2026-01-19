Son latinos y cuentan cómo hicieron para vivir en una lujosa casa de Miami sin pagar alojamiento

Una pareja colombiana contó que logró vivir en una casa de Miami, Florida, con jacuzzi y pileta sin pagar alojamiento. En un video, explicaron que accedieron a la vivienda sin costos de hotel ni Airbnb gracias a un acuerdo con los dueños, gestionado a través de una aplicación.

¿Cómo vivieron en Miami sin pagar alojamiento?

Caro y Juanfe señalaron en su cuenta de TikTok que su método lo usan desde hace dos años. En esta ocasión les permitió “disfrutar de una casa enorme”, así como “conocer, hacer ejercicio y varias cosas más”.

Se quedaron gratis a cambio de cuidar mascotas

Así, se quedaron en la vivienda “sin pagar nada en alojamiento”. Todo comenzó cuando los propietarios se ausentaron por vacaciones y no querían dejar la casa sola ni llevar a sus mascotas a una guardería.

Según relataron los influencers, les permitieron quedarse de forma gratuita para cuidar a los animales y usar la vivienda como si fuera propia. “Ellos no te pagan nada, tú no les pagas nada a ellos”.

Los colombianos, que trabajan remoto, contaron que esta no fue la primera vez que utilizaron el sistema. Gracias a él visitaron:

Japón

Tailandia

Taiwán

Singapur

Turquía

Inglaterra

Irlanda

Canadá.

Además, señalaron que “hay miles de casas disponibles por todo el mundo” y que muchas personas “aprovechan esta forma de viajar”.

¿Qué aplicaciones permiten acceder a alojamientos gratuitos por cuidar mascotas?

Existen distintas plataformas digitales que facilitan acuerdos entre propietarios que necesitan dejar su vivienda y sus mascotas al cuidado de terceros y personas dispuestas a asumir esa tarea a cambio de alojamiento.

Los colombianos ya usaron esta modalidad en varios países @mundotogether

Según la información institucional disponible, estos sistemas no implican un pago por noche, aunque sí establecen condiciones de membresía y reglas de uso.

Trusted Housesitters: esta fue la aplicación que usaron los colombianos. En su sitio web se presenta como un mercado comunitario que conecta a propietarios de mascotas con cuidadores verificados. La plataforma informó que opera en 180 países y que el acceso se realiza mediante una membresía anual, con valores que parten de los US$129.

esta fue la aplicación que usaron los colombianos. En su sitio web se presenta como un mercado comunitario que conecta a propietarios de mascotas con cuidadores verificados. La plataforma informó que opera en 180 países y que el acceso se realiza mediante una membresía anual, con valores que parten de los US$129. Nomador: se define como una “red internacional de house-sitting”. Según su información pública, los cuidadores realizan estas tareas “de forma gratuita a cambio de alojamiento”. La plataforma señaló que los usuarios pueden crear perfiles, publicar anuncios de estadías y postularse a distintos cuidados en diferentes países. La membresía anual cuesta 179 euros (aproximadamente US$195).

Los jóvenes cuidaron mascotas mientras sus dueños viajaban @mundotogether

Además de estas plataformas, existe otra que funciona bajo un esquema distinto: HomeExchange se basa en el intercambio de viviendas entre sus miembros, ya sea mediante acuerdos recíprocos o a través de un sistema de puntos que habilita las estadías.

Según explicó esta compañía, los usuarios pueden alojarse en casas de otros miembros sin pagar por noche, pero deben contar con una membresía anual de US$235. En algunos intercambios, el acuerdo puede incluir el cuidado de mascotas, aunque no es obligatorio que sea así.