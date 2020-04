La comunidad artística de Mar del Plata lo despidió con una sonrisa Crédito: La Capital

El artista callejero P ablo Lima , ganador de un premio Estrella de Mar por su personaje "La Cebra Raúl", murió en las últimas horas. La comunidad artística de Mar del Plata despidió al comediante y malabarista con una sonrisa.

Lima, oriundo de Neuquén Capital, recorrió varias ciudades de la Argentina hasta sentar cabeza la ciudad balnearia donde fundó el Circo La Audacia , un espacio formado por artistas marplatenses que realiza funciones en una carpa ubicada en la Plaza España, según publicó La Capital .

El artista circense también compartió su talento en el Espacio Unzué, en las calles y en varios eventos solidarios. En 2016 fue premiado con una Estrella de Mar en rubro Revelación, galardón que él calificó como "inexplicable" .

Un establecimiento artístico marplatense de renombre, como el T eatro Auditorium , también tuiteó un mensaje en homenaje al humorista y malabarista: "Despedimos a Pablo Lima quien con personajes como 'La Cebra Raúl' alegró a grandes y chicos arrancando risas en el circo, en la calle, en el escenario de la sala Jorge Laureti, en visitas guiadas del Auditorium y 'A desaburrir el invierno'. Gracias para siempre, querido Pablo" .

"Friky, Fikman, FrikmanShow, la Cebra Raúl, Pablito, Pablo Lima. Gracias por cada momento regalado y compartido, gracias por tu talento infinito. Qué triste se puso el mundo! No, no. El momento no está re bueno Cebra. Abrazo!", publicó en Twitter el teatro La Audacia.