Murió Boon Gould, el guitarrista de Level 42, la banda pop de los ochenta

Boon Goulds, guitarrista de Level 42, popular banda de los ochenta, fue encontrado muerto en su casa. Tenía 64 años Fuente: Archivo

Boon Gould, de 64 años, uno de los miembros fundadores de la popular banda británica Level 42, fue encontrado muerto en su casa en Dorset. El músico fue guitarrista y saxofonista del grupo entre 1980 y 1987 y formó parte del reencuentro que tuvo lugar en 2012 para una sola actuación en Bristol.

El cantante y bajista de la banda Mark King confirmó la noticia a través de sus redes sociales. "Es con el corazón triste que tengo que contarles sobre el fallecimiento de nuestro querido amigo y hermano Boon Gould. Estás en paz ahora Boon, no más dolor compañero". Su hermano Phil, también miembro de la banda, escribió: "Mi corazón está roto". RIP Roland Charles 'Boon' Gould, mi hermano, 1955-2019 ".

Boon Gould formó Level 42 junto a los miembros originales: su hermano Phil (batería), Mark King (bajo y voz) y Mike Lindup (teclado), en 1979. Entre sus créditos de escritura figura el single "Lessons in Love", que le dio fama mundial a la banda en 1986. También temas como "Something About You" y " Leaving Me Now".