Sydney Sweeney apareció por sorpresa en el estadio del Sporting de Portugal y mostró su talento con la pelota

El viernes 27 de febrero, el Sporting Clube de Portugal ganó por 3-0 frente al Estoril Praia en el Estádio José Alvalade, en Lisboa. Pero, más allá de la felicidad de los hinchas, lo que llamó la atención fue la presencia inesperada de la actriz Sydney Sweeney, quien apareció en el centro del campo de juego después del partido.

Sweeney ingresó al campo de juego y comenzó a dar toques con la pelota ante la mirada de los presentes. Con naturalidad y buen control, demostró una habilidad que pocos asociaban con una figura alejada del ámbito futbolístico. La intérprete de series como Euphoria y The White Lotus compartió el momento con la mascota del club y con los actores Leo Woodall y Matthew Goode, quienes también estuvieron presentes en el estadio.

Sydney Sweeney fue invitada al Sporting de Portugal (Foto: Instagram @sportingcp)

El Sporting, al tanto de la visita, organizó un recibimiento especial con fotos institucionales en el palco y una camiseta personalizada con su nombre que le fue entregada de regalo. Las imágenes no tardaron en circular en redes sociales. Usuarios de todo el mundo comentaron la soltura con la que la actriz dominaba la pelota y su indudable carisma.

La cuenta humorística Troll Football incluso ironizó con que “juega mejor al fútbol que Garnacho”, en referencia al delantero español nacionalizado argentino que actualmente se desempeña en el Chelsea. Otros seguidores vincularon su desempeño con la “influencia” de Cristiano Ronaldo, quien comenzó su carrera profesional justamente en el Sporting. Tampoco faltaron comentarios irónicos sobre su técnica y algunos que señalaron que mostró más habilidad que muchos estadounidenses cuando intentan jugar a este deporte.

La actriz estadounidense tuvo un divertido intercambio con la mascota del equipo (Foto: Instagram @sportingcp)

El look de Sydney Sweeney en su visita al estadio del Sporting de Portugal

Para su visita al estadio del Sporting Clube de Portugal, Sydney Sweeney apostó por un outfit cómodo, canchero y alineado con la estética deportiva del evento. La actriz lució un jean wide leg azul clásico, zapatillas blancas y una campera de cuero negra oversize que le dio un aire descontracturado.

La estrella de Hollywood se mostró con un look descontracturado en su visita al estadio portugués (Foto: Instagram @sportingcp)

Debajo llevó un hoodie gris que reforzó el estilo urbano. Completó el look con una gorra estampada en tonos verdes, un guiño a los colores del club, y una bandolera roja acolchada muy cómoda para guardar sus pertenencias. El maquillaje fue natural y luminoso, y su cabello rubio lo dejó suelto, apenas ondulado, lo que acentuó el perfil relajado de la aparición.

El outfit elegido le permitió poder disfrutar de un divertido juego (Foto: Instagram @sportingcp)

Este estilo le permitió posar muy suelta, sonriete en brazos de la mascota del equipo, saltar en la cancha y saludar muy amablemente a las autoridades deportivas que le solicitaron fotos durante su paseo por el estadio.

Sydney Sweeney habló sobre su amor al deporte

La invitación de Sydney Sweeney al estadio de fútbol portugués no fue casualidad; quienes la conocen saben que la estrella de cine es una amante de los deportes. En una entrevista reciente con la revista Cosmopolitan se describió a sí misma como “atlética, extrovertida y divertida”.

Es por esto mismo que consideró que para enamorarse de una persona necesita que la misma la complemente en estos aspectos de la vida. “Soy deportista, así que necesito a alguien que pueda escalar una montaña conmigo, hacer paracaidismo conmigo. Y alguien que ame a su familia”, reconoció.