La escapada romántica de Wanda Nara y Martín Migueles a Milán: hotel de lujo, compras y un palito para Mauro Icardi

Si bien hubo algunas idas y vueltas, escándalos, crisis y reconciliaciones, hoy Wanda Nara parece estar más feliz y enamorada que nunca de su novio Martín Migueles. Tal es así que decidieron hacer una escapada romántica a Milán, Italia, un lugar que guarda mucha historia para ella y al que define como su “segunda casa”. Fiel a su estilo, la mediática compartió las mejores postales de su estadía, desde sus lujosas compras hasta la comida gourmet que degustaron. Sin embargo, como ya es costumbre, aun a la distancia, les lanzó una filosa indirecta a Mauro Icardi y María Eugenia “China” Suárez que no pasó inadvertida.

Esta semana Wanda Nara viajó a Milán, pero en lugar de instalarse directamente en su departamento, decidió primero hospedarse en un lujoso hotel. En una de las fotos que subió se pudo ver a Migueles acostado en la cama y también mostró el servicio de comida a la habitación que pidieron: risotto, salmón grillado con verduras y una brusqueta con tomates, entre otras cosas.

Wanda Nara regresó a Milán (Foto: Instagram @wanda_nara)

Wanda Nara se instaló en Milán con Martín Migueles y mostró las postales de su estadía (Foto: Instagram @wanda_nara)

La pareja se hospedó en un lujoso hotel (Foto: Instagram @wanda_nara)

“Milán, mi segunda casa”, escribió Wanda Nara en una selfie que se tomó mientras degustaba un plato de pastas. El itinerario incluyó un recorrido por la ciudad y, como no podía ser de otra manera, visitas a varias tiendas de lujo. “Podés parar, mi amor”, escribió Migueles en una foto que subió a Instagram en la que se lo pudo ver frente a la Catedral de Milán con un par de bolsas de compras en las manos. La conductora no se privó de nada y, fiel a su estilo, mostró algunas de sus nuevas adquisiciones: una cartera Chanel y un reloj de brillantes de Cartier.

"Mi segunda casa", expresó Nara sobre Milán (Foto: Instagram @wanda_nara)

El viaje incluyó paseos, comidas y compras (Foto: Instagram @wanda_nara)

“Home” (casa), escribió Nara en una de las imágenes, una frase que suele usar en sus redes cada vez que visita Milán, una de sus ciudades favoritas en el mundo, ya que es un sitio donde vivió con sus exmaridos Maxi López y Mauro Icardi y que previamente visitó con su exnovio Elián Ángel Valenzuela, alias L-Gante. Esta vez, decidió compartirla con su nuevo amor.

La foto que subió Migueles desde Milán (Foto: Instagram @wanda_nara)

(Foto: Instagram @wanda_nara)

Sin embargo, como era de esperarse, aun a la distancia, los cruces con Mauro Icardi y Eugenia Suárez no pudieron evitarse. ¿Qué pasó ahora? Por empezar, la elección del hospedaje. Se quedaron en el Armani Hotel Milano, un lujoso hotel cinco estrellas del diseñador Giorgio Armani -fallecido el 4 de septiembre de 2025-, ubicado en el centro de la ciudad. La cuestión es que en este mismo lugar estuvieron el futbolista y la actriz cuando visitaron Italia en octubre de 2025.

Migueles y Nara se hospedaron en el mismo hotel que eligieron en el pasado Mauro Icardi y la China Suárez y hasta se sacaron una foto en el mismo ascensor (Foto: Instagram)

Esto no fue todo, sino que la mediática subió a sus historias de Instagram una foto que se tomó junto a su novio frente al espejo del ascensor del hotel. Aunque es una pose clásica y pudo haber sido una mera casualidad, lo cierto es que a esa misma foto se la tomaron Suárez e Icardi cuatro meses antes. En su viaje, la pareja también posó frente al ascensor: ella sacó la foto con el mismo modelo y color de celular que actualmente tiene Wanda Nara, y él la rodeó con el brazo. ¿Fue una coincidencia o una acción calculada?