Murió Chiche Gelblung: la placa con la que Crónica TV anunció la muerte de su histórico periodista

El canal de televisión Crónica TV anunció este miércoles a las 7.30 de la mañana la muerte de Chiche Gelblung, quien trabajó durante años en ese medio. El conductor tenía 82 años y estaba internado en el sanatorio Mater Dei de Palermo Chico.

Gelblung se encontraba en terapia intensiva, después de quedar internado de urgencia a principios de esta semana por problemas respiratorios. El medio comunicó la noticia con un fondo negro y el texto “Murió Chiche” en color blanco y escrito con una tipografía simple.

La pantalla se mantuvo de ese modo y en silencio por más de un minuto, hasta que sumaron una imagen suya. Luego habló el conductor que estaba al aire y le dedicó unas palabras.

Más tarde, agregaron una imagen suya Captura Crónica TV

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