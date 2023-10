escuchar

A los 57 años falleció el actor Carlos Defeo, figura de presencia habitual y muy reconocida en algunas de las obras más destacadas de la escena teatral independiente de nuestro país a lo largo de las últimas tres décadas. Formado en el Sportivo Teatral de Ricardo Bartis, se identificó de manera muy fuerte con la identidad, el estilo y las consignas de esa gran escuela, de la que llegó a ser uno de sus docentes.

En el Sportivo compartió con Luis Machín y Sergio Boris uno de sus trabajos protagónicos más destacados, La pesca. Más tarde se lució durante varias temporadas en un lugar destacado del elenco de Estado de ira, la exitosa y muy comentada obra de Ciro Zorzoli. También se destacaron sus participaciones en Edipo Rey, La gesta heroica, Eva Perón/El homosexual o la dificultad de expresarse, Quién es el Sr. Schmidt, Terapia e Integral Pavlovsky, entre otros. En varios de esos trabajos también ponía en juego sobre el escenario elementos de su otra destacada formación profesional, la de psicólogo.

Tuvo entre sus maestros a Julio Chávez y Carlos Gandolfo, pasó algunos años dedicado al trabajo teatral y terapéutico en Sevilla (España), y tuvo también una constante presencia como actor en el mundo publicitario. Sus apariciones en televisión y cine como actor de reparto incluyen, entre otras ficciones, Guapas, Todos contra Juan 2, Tratame bien, Zama, La cámara oscura y Me casé con un boludo.

Carlos Defeo Instagram

“ Siempre fui muy tímido y desde chico quise ser actor, pero no me animaba del todo. La actuación fue lo que me ayudó bastante a vencer la timidez ”, contó una vez con el humor irónico que siempre lo caracterizó y solía volcar a sus papeles. Se distinguía en escena por su calva y una voz bien nasal de tonalidades graves, forjada con la ayuda del cigarrillo, uno de sus grandes compañeros.

Pasión interpretativa

Sabía encontrar la verdadera dimensión de esos personajes recargados, excesivos, vigorosos, altaneros y muchas veces decadentes que llegó a manejar como un verdadero experto. “Actúo para descansar de mí. Y la actuación también me permite no comprarme una ametralladora, porque soy muy intenso y meto en mis personajes ira, alegría, energía, todo muy amplificado”, reconoció ante LA NACION en 2009.

Carlos Defeo (de espaldas), junto a Juan Gil Navarro, Benjamín Vicuña y Marcial di Fonzo Bo, en un alto del ensayo de Eva Perón

Cuando se radicó en Sevilla dedicó la mayor parte de su tiempo a la psicología. Hasta esa ciudad de Andalucía llegó luego de recibirse y allí se dedicó a trabajar con pacientes que sufrían patologías severas. Apoyado en su sólida formación teatral se dedicó también a enseñar actuación a niños psicóticos.

Entre los muchos trabajos teatrales que hizo en el circuito oficial sobresalió en Estado de ira, junto con Paola Barrientos y Diego Velázquez, con un gran personaje a la medida exacta de su temperamento, y más tarde como la madre de Eva Perón en la versión de la obra de Copi estrenada en 2017 en el Cervantes, con Benjamín Vicuña como protagonista.

