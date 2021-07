Murió el padre de Alfredo Leuco

A los 98 años, murió Luis Mario Leucovich, padre de Alfredo Leuco y abuelo de Diego. La muerte ocurrió en la madrugada del sábado pasado, a un mes del Día del Padre, cuando Alfredo, periodista de radio Mitre y LN+, había realizado un editorial que hoy suena a despedida.

Diego, su nieto, también periodista de radio Mitre, TN y eltrece, viajó a Córdoba el fin de semana para despedirse de su abuelo. Había realizado un viaje relámpago el miércoles pasado, ya que era inminente el fallecimiento de su abuelo. “Pudieron acompañarlo, fue una despedida muy sentida”, dijeron a LA NACION desde el círculo íntimo de la familia Leuco.

Alfredo realizó en la tarde de hoy su programa Le doy mi palabra en Mitre y El Diario de Leuco en LN+. Mientras, Diego hizo lo suyo en Mitre, donde conduce Diego a la tarde, pero en Telenoche, el noticiero central de eltrece, está de vacaciones y retoma la conducción la semana próxima.

La columna de Leuco, en homenaje a su padre

“Mi viejo, corazón de León”. La columna del lunes 19 de julio de 2021 en Le Doy mi Palabra, Alfredo Leuco le dedicó unas sentidas palabras a su padre.

“Hace justo un mes, para el Día del Padre, sentí la necesidad de hablar de mi viejo. Siempre lo hago, pero en esa oportunidad, la columna tuvo una repercusión que me conmovió. Muchísima gente la reenvió a sus amigos y seres queridos. Me contaron que ese texto arrancó muchas lágrimas y abrazos. La novedad es que mi viejo murió. Muchos ya lo saben. Y en el pésame que me enviaron, una mayoría, recordó esa columna que hoy quiero repetir para despedirlo. Ahí dije casi todo. Lo que no dije, me lo reservo para mi intimidad y mi alma. Tal vez en aquel momento, yo lo presentí, porque mi padre estaba con su cuerpo muy frágil pero con su cabeza y su corazón entero. Recién ahora me enteré que su nombre en hebreo, Arie Leib Meir, significa corazón de León. Era lo único que me faltaba saber para entender esa fortaleza moral de un guerrero incansable. Gracias a Jorge Porta y Guido Valeri, las autoridades de la radio, que me permitieron estar a su lado hasta el último momento”, dijo Alfredo.

Alfredo y Diego Leuco junto a Luis Mario Leucovich

Su nieto Diego lo despidió en un posteo en Instagram, donde compartió un emotivo mensaje y una tierna foto.

