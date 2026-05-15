Dua Lipa lanzará una película y un disco en vivo de sus conciertos en México

Dua Lipa volvió a sorprender a sus fanáticos con un anuncio que generó una gran expectativa. En medio del éxito de su gira y tras el fuerte vínculo que construyó con el público durante su recorrido por distintos escenarios, la artista confirmó el lanzamiento de una película y un disco en vivo basados en uno de los conciertos de su Radical Optimism Tour, una noticia que además dejó en evidencia el cariño especial que le quedó por su paso por México.

A través de sus redes sociales oficiales, Dua Lipa confirmó una noticia que entusiasmó a sus seguidores: la película completa del concierto grabado en México se estrenará el próximo 21 de mayo a las 6 pm BST (14:00, hora argentina) a través de YouTube. Se trata de un lanzamiento global que permitirá revivir uno de los momentos más especiales de su gira.

El material audiovisual permitirá revivir uno de los shows que más impacto generó entre sus seguidores (Foto: Instagram @dualipa)

Además, la cantante anunció que el álbum en vivo llegará a las plataformas digitales el 22 de mayo, para que los fanáticos puedan sumar esa experiencia a sus playlists. Junto con el anuncio, la artista compartió un mensaje cargado de emoción: “¡¡¡EN VIVO DESDE MÉXICOOOO!!! La película completa de la gira sale el 21 de mayo a las 6 pm BST en YouTube ¡Y el álbum en vivo sale el 22 de mayo!”.

Dua Lipa también expresó lo importante que significaron esos shows para ella y celebró que ahora podrán quedar inmortalizados. “Ahora podremos disfrutar estos shows por siempre y para siempre y para siempre, ¡los amo!”, escribió, dejando en claro el cariño especial que guarda por esta etapa de su gira y la conexión que logró construir con el público.

La película del concierto se estrenará el 21 de mayo a través de YouTube (Foto: Instagram @dualipa)

Cabe destacar que el show elegido por Dua Lipa para convertirse en película reunió a más de 60 mil personas en el Estadio GNP Seguros y se destacó por una puesta en escena impactante. A lo largo de la noche, la artista británica hizo un recorrido por distintas etapas de su carrera, combinando canciones de sus primeros discos con su material más reciente. Todo estuvo acompañado por una gran producción visual que construyó una experiencia inmersiva para el público.

Todo lo que hay que saber sobre el estreno de la película y el álbum en vivo de Dua Lipa

La película del concierto podrá verse de manera gratuita a través de YouTube el próximo 21 de mayo y permitirá revivir una de las presentaciones más destacadas de la gira.

El álbum en vivo estará disponible en plataformas digitales desde el 22 de mayo (Foto: Instagram @dualipa)

Un día después, el 22 de mayo, llegará el turno del álbum en vivo, que estará disponible en las principales plataformas digitales. Como adelanto, Dua Lipa ya presentó End of an Era (Live From Mexico), una primera muestra del material que deja ver la energía del show y la fuerte conexión que se generó con el público durante esas noches.

Si bien todavía no trascendieron detalles sobre posibles contenidos adicionales o escenas exclusivas, la expectativa entre los fanáticos ya es alta. Con este lanzamiento audiovisual y musical, la artista buscará inmortalizar algunos de los momentos más intensos y emotivos de una etapa que dejó una huella especial tanto para ella como para su público.