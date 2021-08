Murió Gino Renni, tras casi dos meses de estar internado por Covid

Tras casi dos meses de estar internado por Covid-19, a los 78 años, murió el actor Gino Renni. La triste noticia fue anunciada en las redes sociales por sus amigos y productores artísticos Gustavo Yankelevich y Carlos Rottemberg. El actor estaba hospitalizado desde el 6 de junio en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT), y tenía colocadas las dos dosis de la vacuna Sinopharm contra el coronavirus.

“Que tengas un muy buen viaje Tano querido, amigo de verdad, compañero de mil momentos maravillosos. Te quiero mucho Tano, te voy a extrañar”, tuiteó Yankelevich, este domingo, pasadas las 7.

Que tengas un muy buen viaje Tano querido,Amigo de verdad, compañero de mil momentos maravillosos,Te Quiero Mucho Tano.....Te voy a extrañar.#GinoRenni — Gustavo Yankelevich (@YankelevichG) August 1, 2021

En tanto, desde la cuenta de la empresa Multiteatro, propiedad de Rottemberg, despidieron a Renni con otro sentido mensaje: “Creímos en estas semanas que por justicia esto no terminaría ocurriendo. Nos cuesta la partida del querido Gino. La luchó mucho. Mucho. Abrazo amigo”.

⚫️ Creímos en estas semanas que por justicia esto no terminaría ocurriendo.

Nos cuesta la partida del querido Gino. La luchó mucho. Mucho. Abrazo amigo! pic.twitter.com/S7DudRtZzf — Multitabaris/Multiteatro Comafi (@multiteatro) August 1, 2021

Si bien el actor recibió el resultado positivo del test de Covid el domingo 6 de junio, la noticia se conoció al día siguiente, durante su cumpleaños. Esa mañana, cuando su afectos lo llamaron para saludarlo, él mismo les informó la novedad.

En diálogo con LA NACION, Renni contó: “Estoy internado, y aislado en el IADT, a pesar de tener las dos dosis de la vacuna china. No sabemos cómo me agarró esta pequeña neumonía bilateral y la baja de oxígeno”.

A pocos días en una habitación común, el actor italiano fue derivado a terapia intensiva -debido a que el virus le produjo una neumonía bilateral- hasta esta madrugada, que falleció. “Al final no me dieron el alta, al contrario, me pasaron a terapia intensiva para tener más control. Ahí voy a estar monitoreado, dicen que es para mejor”, contó Renni, a LA NACION, con un notable esfuerzo en su voz. “Espero poder zafar rápido de esto”, auguró en ese entonces.

Desde que comenzó la pandemia, Renni se cuidaba para evitar contagiarse. Le habían ofrecido participar de una de las ediciones de MasterChef Celebrity -en Telefé-; pero, por la pandemia, no pudo participar.

“Me llamaron de MasterChef Celebrity, pero después el mismo canal fue cambiando de opinión, a medida que la pandemia se puso más grave. Entiendo que tomen sus recaudos. Yo también me quedé en casa, aunque salía a hacer las compras, pagar las cuentas. De pronto, te dicen que sos de riesgo, y tenés que cuidarte”, le dijo el actor, en ese momento, a LA NACION.

Desde Italia, al éxito en la Argentina

El artista nacido en Calabria, Italia, con el nombre de Luigi Melieni Mollo, se instaló en la Argentina a los tres años, junto a su familia. En la década del 60 comenzó su carrera en los medios: hizo su gran debut como cantante en 1961, en Radio El Mundo, durante el programa Canta Italia, presentándose como Gino Renni.

En televisión, formó parte de programas musicales como El club del clan y Nino, con los que grabó discos. También se lució en ciclos humorísticos como La tuerca, Mesa de noticias, Operación Ja-Já y Brigada Cola.

Fue el villano en Perla Negra, la exitosa novela protagonizada por Andrea Del Boca y dirigida por el padre de la actriz, Nicolás Del Boca; y formó parte del elenco de Muñeca brava, Cebollitas, Provócame, Sin códigos, Sos mi vida, El hombre de tu vida, Loco por vos, entre tantas otras tiras diarias.

Renni nació en Calabria, pero era ciudadano argentino MC Producciones

En cine, protagonizó Brigada explosiva y Los bañeros más locos del mundo, recordadas películas de humor de los 80. Además, participó de sus reediciones actuales.

Incluso, Renni se animó a ser parte de realities como Bailando por un sueño y Cantando por un sueño; y hasta acompañó a la conocida conductora Susana Giménez como corista de su programa en Telefe.

En febrero, el actor fue invitado a Vivo para vos, el programa que conducían Julián Weich y Carolina Papaleo en El Nueve, y allí recordó sus primeros pasos en el mundo del espectáculo y destacó su amistad con Alberto Fernández de Rosa, Emilio Disi y Hugo Arana, entre tantos artistas con los que compartió proyectos.

También, destacó su amor por la Argentina: “Soy italiano, amo Italia y Calabria, pero hace rato que no voy. Soy ciudadano argentino, voto y hago todo lo que me corresponde, por eso opino mucho sobre todo”.