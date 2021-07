Roberto García Moritán explicó por qué la llegada de Ana ayudó a “sanar heridas” de Pampita Ardohain

La llegada de Ana revolucionó la casa y la vida de Pampita Ardohain y Roberto García Moritán. Y aunque la modelo dio declaraciones luego de dar a luz tanto en el programa que conduce por Net TV, Pampita Online, como en ShowMatch, es el empresario y precandidato a legislador por Republicanos Unidos, quien asumió, en los últimos días, la voz cantante de la familia ante los medios.

“Me atrevo a decir que vamos a hablar con uno de los hombres más felices del mundo”, lo presentó, este sábado, Catalina Dlugi, en su programa radial Agarrate Catalina. Desde su casa, el empresario y flamante papá de Ana la corrigió: “Casi te quedás corta... Puedo transpolar mi felicidad al mundo entero. Estoy desesperado de amor. Ana es el punto de encuentro de nuestras familias, que ya estaban consolidadas. Es la explicación más profunda, más explícita y sanguínea de que vamos a estar juntos para siempre”.

Ana nació el jueves 22 de julio, y esta semana ya comenzaron a circular los rumores de que la tendría en sus planes seguir agrandando la familia, a raíz de un comentario en las redes del obstetra que atendió el parto. Con respecto a este proyecto, el economista reveló: “Está dividida la apuesta. Yo tengo algunas dudas, todavía. Me gustaría dormir un par de meses antes de tomar la decisión”.

“Cuando tuve a Santino y a Delfina -producto de su relación con Milagros Brito- era un padre relativamente joven, mucho más teniendo en cuenta la edad en la que hoy en día se convierten en padres primerizos los chicos. Vamos a ver cómo me encuentra esta segunda gestión. En ese momento no llegaba a los 30 años. Estaba buscando mi lugar en el mundo y las cosas pasaban mucho más rápido. Seguramente esta experiencia la voy a disfrutar muchísimo más, y voy a cometer otro tipo de errores, pero con el aprendizaje de haber vivido muchas cosas con mis hijos anteriores”, agregó.

Luego, García Moritán explicó que su esposa sí está convencida de volver a ser madre. “Caro está segura de que quiere ahora un varón. Y yo también lo quiero, pero, como te decía: voy a poder pensar mejor después de haber dormido un par de meses”, insistió.

El empresario gastronómico expresó luego la admiración que le despertó la decisión de Ardohain de que su parto sea natural: “El trabajo de parto fue largo. Fuimos para el sanatorio a la 1 de la madrugada y estuvo en la sala de parto 9 horas, pujando, dispuesta a tener este parto de forma natural. La verdad es que tiene una tenacidad y una convicción que me genera una profunda admiración”.

“La valentía es exclusiva de Caro. Yo estuve todo el tiempo a su lado, pero a eso de las 3 de la mañana estaba muy cansado, me senté en una silla y me quedé dormido un par de horas. Lo que recuerdo es que a las 7.30 de la mañana me despertó ella diciéndome: ‘En cualquier momento viene’. Ahí me reincorporé y aun así, pasaron dos horas más hasta que Ana vino a la vida”, indicó.

“En los nacimientos de mis otros dos hijos no estuve presente de esta manera; en este caso estuve del lado del obstetra. ¡Y te digo que es bastante impresionante! Vi todo el nacimiento. ¡Qué fantástica es la naturaleza! Estoy maravillado de amor y por lo que es la lógica de la naturaleza”, reflexionó.

Sobre la decisión de Ardohain de retomar sus actividades laborales, García Moritán expresó: “¡Te das cuenta la personalidad y el compromiso que tiene! ¡No para nunca! Es impresionante la fuerza, la polenta, las ganas, la convicción y la vocación que tiene Caro. Así que el lunes arrancará de vuelta su vida normal, con Ana en nuestras vidas”.

Dlugi recordó, entonces, a las palabras que la jurado de “La Academia” utilizó para recibir a su nueva hija: “Viniste a cerrar heridas”. Entonces, le preguntó al empresario si de alguna manera la modelo sentía que esta bebé ayudaría a sanar el profundo dolor que provocó la pérdida de su hija Blanca, quien murió en 2012 a causa de una neumonía hemorrágica.

“No lo vincularía en este sentido, creo que tiene que ver más con el padre de Caro. Ana vino a unirnos mucho más y creo que ahí está el verdadero valor: viene a unir esta familia ensamblada que ya se había definido con muchísima alegría. Ahora, hay un sello que nos define y nos junta para siempre”.

Guillermo, el padre de la modelo, murió en un accidente de tránsito cuando Pampita tenía apenas 6 años. Justamente, la elección del nombre de su hija más pequeña es una especie de homenaje a él, que fue quien decidió llamara Ana Carolina. “Yo me llamo Ana y mi papá me dijo así siempre”, le contó Ardohain a Denise Dumas, su reemplazante en la conducción de Pampita Online.

“Él eligió ese nombre y me llamó así. Mi papá se fue cuando yo era muy chiquita y no me llamaron más así, me empezaron a decir Carolina. Y siempre sentí que había desaparecido esa parte de mí2, explicó la modelo.

A horas de dar a luz, Pampita compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes y explicó el significado del nombre que comparte con su hija: “Ana: benéfica, piadosa, misericordiosa, aquella que hace el bien. La mujer llena de gracia y compasión, favorecida por Dios”.

LA NACION