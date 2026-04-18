Una triste noticia sacudió al mundo del espectáculo, especialmente a los fanáticos del cine francés. El viernes 17 de abril de 2026 murió la actriz Nathalie Baye, a los 77 años. Con una extensa trayectoria cinematográfica, fue popularmente conocida por sus interpretaciones en Atrápame si puedes (Catch Me If You Can) de Steven Spielberg y La noche americana (La nuit américaine) y La habitación verde (La chambre verte), escritas, dirigidas y protagonizadas por Francois Truffaut. Su familia confirmó su fallecimiento y reveló los problemas de salud que tenía.

Según informó la agencia AFP en el comunicado que compartieron desde el entorno de la actriz, desde hacía un año Baye sufría problemas de salud y había sido diagnosticada con demencia de los cuerpos de Lewy, enfermedad que también sufrió el actor Robin Williams. Se trata del segundo tipo de demencia más común después de la enfermedad de Alzheimer y causa un deterioro de las capacidades mentales que empeora progresivamente con el tiempo, según especifica el sitio oficial de la Clínica Mayo.

Nathalie Baye murió el 17 de abril de 2026 a los 77 años Gentileza oficina de prensa seminci

La intérprete, nacida el 6 de julio de 1948 en Francia, tuvo una extensa carrera en el cine y la televisión que comenzó a principios de los 70. Entre sus más de 80 películas se destaca su protagónico de Cecilia Mandel en La habitación verde, con el cual le llegó la fama internacional en 1978, de la mano de Truffaut, con quien previamente hizo La noche americana. “Tuve muchísima suerte porque pude comenzar mi carrera como actriz con directores muy importantes como Truffaut. Yo no pensaba en el cine, había hecho teatro y danza clásica y fue una suerte y una casualidad porque el cine vino a mí”, sostuvo la francesa en una entrevista con LA NACION en 2023.

Otro de sus emblemáticos roles fue el de Paula Abagnale, la madre de Frank Abagnale Jr., el personaje de Leonardo DiCaprio en Atrápame si puedes, de 2002. Allí también trabajó con Tom Hanks, Christopher Walken y Amy Adams, bajo la dirección de Steven Spielberg.

Con Leonardo DiCaprio en Atrápame si puedes

También actuó en La noche americana de 1973, ganadora del premio Oscar a mejor película extranjera, en No es más que el fin del mundo (Juste la fin du monde) de Xavier Dolan y en Downton Abbey: Una nueva era (Downton Abbey: A New Era), la película de la exitosa serie que se estrenó en 2022. De acuerdo con el sitio IMDb, su último proyecto fue El valle de la esperanza (La nuit du verre d’eau), dirigida por Carlos Chahine en 2023.

Nathalie Baye en Atrápame si puedes

Con una extensa trayectoria, fue reconocida con múltiples distinciones. Ganó cuatro veces el premio César: mejor actriz de reparto en 1981 y 1982 por Sauve qui peut (la vie) y Une étrange affaire y mejor actriz principal en 1983 y 2006 por La balance y Le petit lieutenant. En 1999 ganó la Copa Volpi en el Festival de Cine de Venecia, por su rol protagónico en la película Une liaison pornographique. Asimismo, en 2009 recibió la condecoración de la Legión de Honor francesa, en el grado de Dama.

El mensaje de Macron para recordar a Baye (Foto: X @EmmanuelMacron)

Luego de que la noticia se hiciera pública, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, compartió un sentido mensaje. “Admirábamos profundamente a Nathalie Baye. Su voz, su sonrisa y su modestia engalanaron las últimas décadas del cine francés, desde François Truffaut hasta Tonie Marshall. Una actriz a la que amamos, con la que soñamos y con la que crecimos. Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos", escribió en su cuenta de X.