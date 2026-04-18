Comenzó el primer show de Ricky Martin en el Campo Argentino de Polo

La espera terminó. A tres años de su última visita al país, y luego de sus shows en Córdoba y en Rosario el pasado domingo 12 y martes 14, Ricky Martin desembarcó en el Campo Argentino de Polo para hacer delirar a sus fans locales al ritmo de su música, sus sensuales coreografías y su carisma imbatible.

El espectáculo promete un importante despliegue técnico y visual con iluminación de última generación, una banda en vivo y un cuerpo de siete bailarines que acompaña al cantante en un recorrido que fusiona ritmos latinos con pop y sus inolvidables baladas.

Tal vez, María, Fuego de noche, nieve de día, Livin’ la vida loca, Pégate, Vente pa’ ca y La mordidita son algunos de los grandes éxitos del boricua que suenan en este nuevo show que se repetirá mañana, también con entradas agotadas.

El artista aterrizó el sábado 11 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, proveniente desde Paraguay, acompañado por sus hijos mayores, los mellizos Valentino y Matteo, que este verano cumplieron 17 años. “Es maravilloso, ellos no se quieren ir, están conmigo en todo momento. Me voy de gira y vienen conmigo porque tenemos los tutores que también viajan con nosotros. Después de la pandemia, el Zoom aliviana muchísimo”, había revelado en marzo de 2024 sobre el tiempo que comparte junto a sus herederos.

Ricky Martin junto a sus hijos en el aeropuerto de Ezeiza RS Fotos

Y, como era de esperarse, ni bien puso un pie en suelo argentino el entusiasmo de su público se hizo notar. Ayer, frente a la cantidad de fans que se habían reunido en las inmediaciones del Palacio Duhau, donde está alojado, Ricky Martin se asomó por una ventana del hotel para saludar y celebrar su regreso al país.

Minutos después de las 18, el boricua decidió salir y acortar la distancia con sus seguidores, que fueron provistos de remeras distintivas de sus clubes y hasta con banderas, como previa de los shows en el Campo Argentino de Polo.

El cantante se asomó por la ventana del Palacio Duhau para saludar a sus fans Gerardo Viercovich

Banderas y remeras dedicadas al artista se adueñaron de las calles porteñas en las inmediaciones del hotel donde está alojado Gerardo Viercovich - LA NACION

Además, el músico aprovechó su día libre para visitar el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), donde disfrutó de la exposición Cuerpo textil, de la artista colombiana Olga de Amaral. “¡Gracias por la calidez de siempre y por visitarnos cada vez que venís a Buenos Aires!“, expresaron desde las redes sociales del museo. En tanto, Eduardo Costantini, su fundador, comentó: ”Recibiendo con el equipo a Ricky Martin, gran entusiasta del arte latinoamericano. Todos muy felices de mostrarle nuestra colección".

Luego de la segunda fecha en el Campo Argentino de Polo, el cantante continuará con su tour Ricky Martin Live 2026 por México, Serbia, Croacia, Italia, Suiza, República Checa, Polonia, Hungría, Turquía, Georgia, Kazajistán y los Estados Unidos. “Díganme… ¿dónde quieren que llegue o en qué ciudad nos vemos? Mucho trabajo, mucha música, mucha vida. Y, sí, vienen muchas más presentaciones hasta fin de año. Prepárense", aseguró el boricua en su cuenta de Instagram.

Entre tanto, su recorrido por el mundo viene acompañado de nueva música y de algunas reversiones de sus grandes éxitos, como la que recientemente lanzó de Vuelve junto a Tini Stoessel y el grupo mexicano Los Ángeles Azules. “Es un proyecto en el que estoy revitalizando algunos de mis temas clásicos, rindiendo homenaje a nuestra trayectoria”, había dicho en febrero. “También estoy inmerso en un álbum completamente nuevo. Nuevas historias, nuevos sonidos, nueva pasión. Se celebra el pasado. Se construye el futuro. Tengo muchas ganas de que escuchen lo que estamos preparando”, agregó sus próximos planes profesionales.