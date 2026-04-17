Mario Pergolini reveló que lo echaron del colegio y contó el motivo

Mario Pergolini leyó en Otro día perdido (eltrece) gran cantidad de titulares que hablaban sobre las amenazas en colegios de todo Buenos Aires, esto le dio el pie al conductor a hablar de una problemática escolar que se vive en el país e incluso ponerse como ejemplo de un caso grave de rebeldía escolar.

“Mi mamá era de las que iba al colegio, pero no a quejarse del profesor. Ella les decía: ‘¿Qué le está haciendo este chico?’. A favor del profesor siempre“, comenzó por contar el conductor, quien dio a entender que sus malos comportamientos en el aula eran vox populi.

A su vez, reconoció que su mamá también era muy exigente en cuanto a las notas. “Si me ponían un nueve, decía: ‘No se lo merece, no estudió durante todo el año, que se joda‘. Si era un nueve, por qué no te sacaste un diez. Y si era un diez: ‘Es lo que tenés que hacer’. Llegaba un punto que los profesores terminaban queriéndome y decían: ‘Pobre, la madre que tiene’“, recordó.

Mario Pergolini junto a su mamá, Beatriz (Foto: Redes Sociales)

Sin embargo, también fue sincero al reconocer que era un alumno complicado, tanto en el lado académico como en el respeto a la autoridad. “La verdad es que fui muy mal alumno. Todos los años me llevé casi todas las materias. Repetí. Me echaron de un colegio por pegarle a un director, que ya lo conté varias veces”, rememoró.

Fue entonces cuando Evelyn Botto, su panelista, incrédula con lo que contaba, le dijo que no parecía posible que ese fuera su pasado por cómo era en la actualidad. “Vos ves este brillante presente tecnológico y no mi lamentable y triste pasado”, bromeó Pergolini; a lo que la periodista respondió: “Prefiero este presente”. “Mi mamá y mi papá también. Era muy complicado. Muy mal”, retrucó Pergolini.

Mario Pergolini durante su infancia (Foto: Redes Sociales)

“Al colegio al que le hice todo eso, que no lo voy a nombrar, todavía me recuerdan un poco como héroe. ‘Usted es el que le pegó al director’”, afirmó sobre la fama que mantiene en la institución a la que asistió.