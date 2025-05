Murió Morris, el caimán que actuó junto a estrellas como Tom Cruise y Adam Sandler

Durante años, su imponente presencia y carisma lo convirtieron en mucho más que un animal exótico: fue un verdadero ícono del cine de los 90. Desde su estanque en Colorado hasta la pantalla grande, supo ganarse un lugar especial en la memoria de toda una generación. Hoy, el mundo del espectáculo despide a Morris, el cocodrilo que se convirtió en una estrella de cine y televisión. La noticia fue confirmada por Jay Young, el propietario de la granja Colorado Gator en la que residía el icónico reptil, recordado por su papel en Happy Gilmore (1996), la película que lanzó a la fama a Adam Sandler.

A lo largo de su vida, Morris fue testigo de varias generaciones de visitantes y cuidadores, y su edad siempre fue un tema de curiosidad. Aunque Jay Young no pudo determinar con exactitud cuántos años tenía, estimó que el cocodrilo superaba los 80 e incluso podría haber llegado a vivir entre 90 y 100 años. Esta conclusión se basó en su ritmo de crecimiento y en señales físicas como la pérdida progresiva de dientes, un indicio natural del paso del tiempo en estos animales longevos.

La icónica escena de Morris en Happy Gilmore

En los días previos a su muerte, Morris comenzó a mostrar cambios en su comportamiento y dejó de alimentarse como solía hacerlo, según contó Jay Young. En un emotivo video, el cuidador expresó el profundo vínculo que había desarrollado con el cocodrilo: “Sé que para muchos puede parecer extraño encariñarse con un caimán, pero así como amamos a nuestros gatos y perros, también lo hacemos con todos nuestros animales”. Y agregó: “Es la parte más difícil de lo que hacemos, perder animales. Pero esto no es tan trágico como otras pérdidas que hemos vivido. Morris tuvo una vida feliz y murió de viejo. Todo lo que vive debe morir”. Su partida marca el cierre de una era y deja un recuerdo entrañable tanto en el mundo del cine como en el corazón de quienes compartieron vida con él.

La emotiva despedida del cuidador de Morris (Foto: Colorado Gator Farm)

La carrera de Morris en Hollywood

La carrera de Morris en Hollywood comenzó en 1975, cuando llegó a la industria con una presencia imponente de casi tres metros de largo. A lo largo de tres décadas, este cocodrilo logró convertirse en una figura reconocida dentro del mundo del espectáculo, participando en producciones como Alligator (1980), Alligator II: The Mutation (1991), Entrevista con el vampiro (1994), Eraser (1996), Blues Brothers 2000 (1998) y Dr. Doolittle 2 (2001). Además, también tuvo apariciones televisivas en programas populares como Coach, Night Court y en The Tonight Show with Jay Leno, donde compartió pantalla con Steve Irwin.

Participó en un sinfín de películas con grandes figuras

Luego fue trasladado a la granja Colorado Gator, donde pasó sus últimos años. Jay Young, su cuidador, relató en un video que el cocodrilo nunca dejó de impresionar con su porte tranquilo y su capacidad para desenvolverse frente a cámaras, consolidando su estatus como uno de los reptiles más famosos de la gran pantalla.

El caimán será disecado para seguir siendo parte de la granja donde vivía (Captura: @ coloradogatorfarm)

Durante la jornada del lunes, la granja compartió en sus redes sociales una actualización de la noticia en donde comunicó que decidieron “disecar a Morris para que pueda seguir asustando a los niños durante los próximos años”, ya que ”es lo que hubiera querido”. De esta manera, la granja busca mantener viva la esencia de Morris, permitiendo que su presencia siga siendo parte de la experiencia para los visitantes.