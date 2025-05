Murió una de las figuras fundamentales de Baywatch, la serie en la que brilló Pamela Anderson

Baywatch o Guardines de la bahía -como se la conoció en Hispanoamérica- fue una de las series que no pasó desapercibida por el público. Es que no solo contó con la presencia estelar de Pamela Anderson, sino también con una trama que atrapó a miles de televidentes durante sus once temporadas. Este jueves 8 de mayo, la producción de Michael Berk, Douglas Schwartz y Gregory J. Bonann se convirtió en noticia por el fallecimiento de Paul Nichols, una de las estrellas del detrás de escena.

Baywatch tuvo once temporadas Foto Instagram @carmenelectra

El publicista murió doce días después del fallecimiento de su esposa Linda, con quien estuvo en pareja durante 31 años. Según informó el medio The Mirror, aún se desconocen las causas de su partida.

Paul Nichols murió a los 77 años

Nichols, quien trabajó en The Lippen Group en 1991, la reconocida empresa de relaciones públicas en Los Ángeles, luchó incansablemente para que la ficción se reprodujera en varios países del mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, su lugar de origen, luego de que esta fuera cancelada después de su primera temporada en NBC debido a bajas audiencias.

Sin embargo, no solo fue la intervención de Nichols la que cambió la historia de Baywatch, sino también la de su protagonista David Hasselhoff, quien al ver que la tira era todo un éxito en Alemania, invirtió de su propio bolsillo para comprar los derechos y llevarla de regreso al país norteamericano. Al poco tiempo, se convirtió en una gran fuente de ingresos: generó 70 millones de dólares y una audiencia semanal de 1.100.000 en 142 países.

Baywatch se centraba en el trabajo en equipo de los guardavidas y en sus relaciones interpersonales, con escenarios relacionados con la playa y otras actividades pertinentes al estilo de vida californiano (más tarde hawaiano). “Mitch Buchannon es un dedicado líder de un grupo de salvavidas en la Playa Malibú en Los Ángeles, que protege a los visitantes de peligros”, dice la sinopsis oficial.

En 2017, se adaptó a la pantalla grande y la producción contó con reconocidos actores que hicieron renacer el fanatismo por aquellos históricos guardavidas vestidos de rojo. Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario, Priyanka Chopra, Ilfenesh Hadera y Kelly Rohrbach fueron algunos de ellos. Además, contó con la presencia de Hasselhoff y Anderson.

La película Baywatch se estrenó en 2017

La noticia de la muerte de Nichols ocurrió meses después de que se conociera el fallecimiento de Michael Newman, el icónico actor, guardavidas y bombero, que formó parte de la serie.

Quién era Paul Nichols

Paul nació en Delaware, Estados Unidos, en 1948 y en 1970 se recibió como periodista televisivo en la Universidad Estatal de Pensilvania.

Su primer gran trabajo fue en el programa de entrevistas The Mike Douglas Show, con sede en Filadelfia. En 1980, se trasladó a California para trabajar para John Davidson, el sucesor de Douglas en el programa de entrevistas.

También trabajó en Group W, All American Television y Sony Pictures Television.