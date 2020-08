Murió Pedro Simoncini, figura clave en el nacimiento de Telefe

Pedro Simoncini, figura clave de los medios argentinos, tenía 97 años

A los 97 años, murió Pedro Simoncini, una figura clave de los medios argentinos y uno de los responsables de la fundación de Telefe. Considerado un pionero en lo referido a la televisión, Simoncini también formó parte del Canal 5 de Rosario, fue presidente de la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas y siempre apostó por ciclos de contenido cultural y documental.

Simoncini nació en Italia pero con apenas un año comenzó su vida en la Argentina, y en el país se recibió de abogado. Sin embargo, su vida profesional pronto lo llevó a la televisión. A mediados de los cincuenta formaba parte de una compañía que aplicó para la explotación del canal 11, y su profesionalidad pronto lo convirtió en la persona indicada para desempeñar el puesto de encargado de la dirección de la emisora, lugar que ocupó hasta 1971. Su siguiente trabajó lo llevó a presidir la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas hasta 1980.

En 1978 dio otro paso muy importante con la creación de Programas Santa Clara, cuya función primordial era la de producir y distribuir ciclos educativos para la televisión. En esos tiempos, él se convirtió en el principal accionista y director del canal 5 de Rosario, y también formó parte de otras señales en provincias como Córdoba y Neuquén.

En 1989 dio un paso muy importante cuando fue uno de los responsables de la renovación en el canal 11, dando paso a la creación de Telefe, y ocupando la presidencia dentro del directorio general. Bajo la gestión de Carlos Menem, esa señal se volvió a privatizar y Simoncini formó parte del proceso que derivó en el renacimiento de ese canal. Bajo su dirección, Telefe comenzó a producir una contenido original que fue retransmitido por distintas señales en el interior del país.

Como director de programación, Gustavo Yankelevich trabajó junto a Pedro Mancini al frente de Telefe Crédito: Archivo

Gustavo Yankelevich, director de programación del once desde 1989, continúo cumpliendo ese cargo cuando la señal se reconvirtió a Telefe, y trabajó codo a codo con Simoncini. En diálogo con LA NACIÓN, Yankelevich recordó una instancia muy importante que compartió con él, y que marcó el voto de confianza que Simoncini le depositó al confiarle la continuación en su cargo. Sobre ese momento, Yankelevich relató:"Tengo muchos recuerdos del Doctor Simoncini, pero siempre me detengo en uno que no tiene que ver con la trayectoria o la personalidad de Don Pedro, pero que lo tengo muy presente. Cuando estaban los accionistas decidiendo a qué profesional iban a elegir para programar y dirigir artísticamente canal once, que un poco más adelante lo convertiríamos en Telefe, me convocaron a una reunión el 1 de enero de 1990, a las 11. Fue precisamente en la casa del Dr. Simoncini, con la presencia de Anibal Vigil, Francisco Soldati y el Doctor Avelino Porto, y el objetivo de la reunión era para avanzar con la posibilidad que yo sea el elegido. Ese es un gran y grato recuerdo para mí, que a partir de ese día tuve la oportunidad de compartir tan buenos e importantes momentos con el Dr. Pedro Simoncini".

Entre otros de sus muchísimos proyectos, se destaca la creación en 1992 de TV Quality, una señal dedicada a la producción de documentales, y el lanzamiento en 1998 de Contenidos.com, una web de contenido educativo pionera en su rubro. Con una extensa carrera y una pasión por el medio al que le dedicó su vida, la industria le dice adiós a uno de sus grandes referentes.