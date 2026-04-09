Cuándo se estrena el documental de Silvina Luna en Netflix

La historia de Silvina Luna vuelve a escena con el anuncio de un documental producido por Netflix. Bajo el título Perfecta: la voz de Silvina Luna, la docuserie busca reconstruir el camino que transitó la modelo y actriz luego de su operación estética con el médico Aníbal Lotocki. El material incluye grabaciones que ella misma hizo durante sus internaciones, testimonios de su entorno cercano y detalles inéditos sobre su estado de salud.

Perfecta: la voz de Silvina Luna ｜adelanto de Netflix

El proyecto cuenta con el aval de Ezequiel Luna, hermano de la modelo que falleció en 2023, quien afirma que ella pidió ser filmada hasta el último momento. Su intención era convertir su experiencia en un ejemplo para otros pacientes con situaciones similares. La serie documental explora los años de complicaciones médicas y el impacto que tuvieron en su vida cotidiana.

¿Cuándo se estrena el documental sobre Silvina Luna?

Netflix proyecta el estreno de la serie documental para mediados de 2027. La plataforma difundió hace pocos días un avance que muestra el tono del relato y las imágenes sensibles de la vida privada de la protagonista, pero no dio una fecha concreta para su estreno.

¿Qué material incluye la nueva producción de Netflix?

El trabajo integra registros en primera persona que la misma Silvina Luna dejó grabados antes de su muerte. Además, la serie cuenta con entrevistas a periodistas, al fiscal de la causa y al abogado Fernando Burlando. También se escuchan testimonios de otras personas que sufrieron problemas de salud tras atenderse con el mismo profesional.

¿Cómo cambió la salud de Silvina Luna tras la operación que le hizo Lotocki?

Silvina Luna estuvo 79 días internada antes de su muerte Archivo

La actriz se realizó una intervención con Aníbal Lotocki en 2010. Tres años después, durante una temporada teatral, ella detectó niveles altos de calcio en su sangre, lo cual derivó en problemas renales. A partir de ese diagnóstico, su vida sufrió un cambio radical debido a la necesidad de medicación constante y controles médicos frecuentes.

En enero de 2023, la modelo confirmó que sus riñones dejaron de funcionar y requería un trasplante. Sin embargo, una infección bacteriana impidió el proceso. Ella pasó los últimos meses con diálisis periódicas hasta su internación final en junio de 2023. Silvina Luna falleció el 31 de agosto de 2023 tras 79 días de internación en terapia intensiva.

¿Cuál es la situación judicial de Aníbal Lotocki?

La primera foto de la detención de Lotocki en 2023, en La Plata

El médico cumple prisión preventiva desde octubre de 2023 por el homicidio simple de otro paciente, Rodolfo Cristian Zárate. Además, el profesional cuenta con una condena firme de ocho años de prisión por lesiones graves y estafas en perjuicio de Silvina Luna, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Stefanía Xipolitakis.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA