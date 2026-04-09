Gustavo Conti reveló el verdadero motivo por el que no estará en la serie de Silvina Luna en Netflix

En medio de la espera del estreno de Perfecta: La voz de Silvina Luna, la serie documental que abordará la cruda batalla de la modelo contra la violencia estética, su deterioro de salud y la lucha judicial tras las cirugías de Aníbal Lotocki, Gustavo Conti contó el verdadero motivo por el que no formará parte de la producción basada en el calvario que sufrió su amiga, con quien compartió Gran Hermano 2001 (Telefe).

Gustavo Conti habló sobre la serie de Silvina Luna (Foto: Captura TV)

Esta mañana y en diálogo con Desayuno americano (América TV), el exparticipante del reality lanzó de manera tajante: “Yo no soy parte. No formo parte de la serie”. Acto seguido, contó que fue contactado para autorizar el uso de su imagen, pero eligió no involucrarse.

“Cuando me pidieron autorización para estar, les dije que no quería estar y no creo que esté. No quiero formar parte, no. Yo lo que tenía con Silvina lo tenía en vida. Lo aproveché. Le dije cuánto la quería, todo lo que pude hacer por ella lo hice en vida”, sostuvo.

En ese sentido, mencionó que el motivo que lo llevó a tomar aquella decisión fue que experimentó situaciones poco agradables. “Cuando pasó el desenlace que pasó, a mí me maltrataron y preferí entonces abrirme y no formar parte. Solamente hablo con una amiga de ella, que es la que siempre me acompañó a mí; me informó de todo lo sucedido. Y después, cosas que sucedieron que me pareció que no estaban bien. Entonces, listo, me abrí. Cuando en un lugar no sos bien recibido, yo me abro, yo me voy. En la vida misma hago eso”, señaló.

La foto junto a Silvina Luna, Ximena Capristo y su hijo que publicó Gustavo Conti horas después de la muerte de la modelo Instagram @gusconti

Luego, el cronista quiso saber si acompañó a su amiga durante el último tiempo que ella permaneció con vida. “Estuve poco porque no me dieron... no me integraron tal vez como yo hubiese preferido. También respeto por la situación que estaban pasando, pero preferí, con este desenlace final, preferí abrirme y ya está, terminar como corresponde”, subrayó.

Ante la posibilidad de que el documental muestre imágenes íntimas y momentos dolorosos de la modelo, Conti indicó: “Si era lo que ella quería, sí. Si ella era lo que pretendía, sí. No creo que el hermano haga nada que ella no quisiera. Y debe ser tremendo verla, por todo como sucedió y por la clase de persona que era ella. La verdad que con pensarlo ya me pone mal, así que capaz ni lo veo. Me entristece mucho todo el tema de Silvina a mí”.

Silvina Luna en medio de su tratamiento Captura video @silvinalunaoficial

Por último, el movilero preguntó si sentía que la condena a Aníbal Lotocki había hecho justicia en el caso de Silvina. “Nunca se va a hacer justicia porque ella no está más, pero estaría bueno que se pudra ahí adentro hasta el último día de su vida”, cerró.

Cabe destacar que cuando Gustavo Conti habla de que lo “maltrataron”, se refiere al repudio que recibió por parte del entorno íntimo de Silvina Luna, quienes lo habrían desplazado y cuestionado durante la etapa final de la modelo. Debido a esta falta de integración y a los momentos desagradables vividos, el actor decidió no autorizar el uso de su imagen ni participar en la serie documental. Así, Conti prefirió alejarse de la producción para preservar su paz mental y honrar su vínculo desde la intimidad, lejos de un ambiente donde no se sintió bienvenido.