Alejados de las polémicas, Olivia Wilde y Harry Styles disfrutaron de una romántica velada en Nueva York

La polémica en torno a No te preocupes, cariño parece no tener fin. A las versiones que hablaban de una pésima relación entre su directora, Olivia Wilde, y su protagonista femenina, Florence Pugh, se sumó el rumor de que la cineasta estaba distanciada de su novio, Harry Styles. Si bien la pareja nunca se pronunció al respecto, algunas imágenes que los captaron infraganti se encargaron de desmentir estas especulaciones. Es que, hace unas horas, la pareja fue vista disfrutando de las noches de Nueva York entre apasionados besos y abrazos.

Harry Styles y Olivia Wilde se besan tras una cita nocturna en la ciudad de Nueva York TIDNY-576

Las primeras especulaciones de que algo no andaba bien entre ellos surgieron en el Festival de Venecia, donde se los vio un tanto distantes el uno del otro. Sin embargo, la presentación de la película en Manhattan volvió a mostrarlos muy unidos; no sólo posaron juntos en la alfombra roja, sino que luego de la fiesta post premiere se retiraron en la misma camioneta y agarrados de la mano.

La presencia de Wilde en el último concierto que Harry Styles ofreció en el Madison Square Garden también fue prueba de que todo marcha viento en popa. De hecho, se la vio muy relajada y divertida con amigos, cantando y bailando todos los hits del cantante como una fan más.

Y por si necesitábamos más evidencias, hace unos días, los paparazzi encontraron a los tortolitos disfrutando de la noche neoyorkina muy acaramelados. Primero, fueron vistos cenando en Truck, un restaurante mexicano en el pequeño pueblo de Bedford; él eligió llevar para la ocasión un conjunto de ropa deportiva, al tiempo que ella vistió jean y remera, dando cuenta que la cita era completamente informal.

Harry Styles y Olivia Wilde cenando en un restaurante mexicano de Manhattan Backgrid/The Grosby Group

Dos días después, la pareja volvió a protagonizar una escena similar cuando fueron capturados en plena calle a los besos y abrazos. Mientras la superestrella del pop lució una camisa blanca, jeans azules holgados y una chaqueta color crema con diseños de frutas, la cineasta eligió un look más informal con remera blanca, chaqueta negra y el cabello recogido en un rodete.

Con el estreno de No te preocupes, cariño y la seguidilla de 15 conciertos de Styles en el Madison Square Garden atrás, la pareja está concentrada en disfrutar de su mutua compañía.

Es la historia de un amor…

Olivia Wilde y Harry Styles se conocieron en el set de No te preocupes, cariño y dicen que el flechazo fue instantáneo. Y si bien ya llevaban un tiempo juntos, la pareja prefirió mantener este affaire en secreto debido a que Wilde venía de una reciente ruptura con Jason Sudeikis, el padre de sus dos hijos.

Así fue como la pareja no blanqueó su relación hasta enero de 2021, cuando fueron vistos tomados de la mano en un casamiento en California. “Estuvieron en Montecito, California, este fin de semana para una boda. Eran cariñosos con sus amigos, se tomaban de la mano y parecían muy felices. Han salido durante algunas semanas”, dijo una fuente a People confirmando el romance.

Olivia Wilde y Harry Styles disfrutando de un paseo en yate en Monte Argentario, al sur de la Toscana Grosby Group - Lagencia Press

Poco a poco, la actriz y directora comenzó a acudir a los shows de Styles, a acompañarlo a distintas premiaciones como ocurrió en marzo de 2021 en los premios Grammy y los rumores se convirtieron en un hecho. “ Olivia y Harry se aman y se apoyan mutuamente, pero también son libres y trabajan por su cuenta, respetan el trabajo del otro y nunca quieren interponerse en el camino ”, dijo una fuente cercana a la pareja a Us Weekly.

Florence Pugh y Harry Styles en una escena del film No te preocupes, cariño

Si bien en la gira promocional del film que los unió Wilde y Styles mantuvieron las muestras de cariño lejos de los flashes, al parecer no ocurrió lo mismo durante el rodaje; de hecho, algunas versiones sostienen que la poca profesionalidad de la directora en lo referido a su relación con su protagonista masculino habría incomodado y enojado a Florence Pugh, actriz principal del film. Según algunos testigos, la protagonista no estaba contenta con las ausencias frecuentes e inexplicables de Wilde una vez que comenzó a salir con el cantante de “Watermelon Sugar”, teniendo que hacerse cargo de ciertas situaciones que no le correspondían como actriz. “Olivia y Harry simplemente desaparecerían”, dijo la fuente a Vulture explicando el malestar de Pugh que la condujo a ausentarse de las ruedas de prensa de No te preocupes, cariño.