Abel Pintos: "Volver a subir a un escenario fue una especie de desahogo"

Abel Pintos le canta a Verónica, una docente voluntaria que se encuentra en la primera línea de lucha contra el COVID-19 Crédito: Telefé

Antonela Minniti Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de agosto de 2020 • 11:53

Un héroe dentro de esta pandemia, un músico que es un ídolo y un recital íntimo para agradecer el esfuerzo y el compromiso. De eso se trata Codo a codo, el ciclo de conciertos privados que se podrá ver desde este miércoles 5 de agosto por la pantalla de Telefe, al término de Jesús. Allí, referentes de la música de distintos lugares de latinoamérica sorprenderán a médicos, enfermeros y asistentes sociales que han puesto el cuerpo y el alma en la lucha contra el Covid, cantándoles frente a frente y a solas.

"Fue un privilegio poder cantar para Verónica, porque ella representó esa noche a miles de personas que hacen este tipo de labores", dice Abel Pintos completamente emocionado, durante la presentación de este especial. El cantante será el encargado de inaugurar el ciclo esta semana, algo que considera un honor. "Es bueno reconocer la importancia que tenemos cada uno de nosotros en cada acto cotidiano. Para mí fue muy especial cantarle a ella y a tanta gente que lleva adelante día a día tareas tan nobles, darles las gracias a todas las personas que trabajan en el frente. Agradecernos entre todos me parece algo justo y necesario", suma.

"A mí esta oportunidad me iluminó muchísimo y me hizo recobrar la esperanza, porque todos los músicos estamos muy preocupados por nuestro futuro, que es muy incierto. No sabemos cuándo vamos a poder regresar a trabajar y a hacer eso que nos hace tan felices y nos completa, al igual que muchas personas. Este evento me hizo muy bien como artista y como ser humano, por lo que me siento profundamente agradecido", apunta el cantante.

Verónica, una docente voluntaria que se encuentra en la primera línea de lucha contra el COVID-19, escucha emocionada a uno de sus ídolos, Abel Pintos Crédito: Telefé

Los conciertos, en los que también participaron Vicentico, Sebastián Yatra y Tito Fuentes, entre otros, fueron realizados en reconocidos teatros de Buenos Aires, San Pablo, Ciudad de México, Santiago de Chile y Medellín, entre varias ciudades. Esta iniciativa, impulsada por Mercado Libre, tiene el fin de recaudar fondos que serán donados a la Cruz Roja y al Banco de Alimentos.

"Me contaron que era un recital, que iba a estar en representación de la gente que trabaja, pero no sabía que era con Abel", cuenta Verónica, una docente voluntaria que colabora en un comedor de la Villa 6 y que fue sorprendida por su ídolo, que le cantó cara a cara durante 40 minutos. "Me vinieron a buscar, me llevaron al teatro y me dijeron que disfrute. Fue todo en secreto, por eso cuando lo vi a él empecé a temblar, me desbordó la emoción y pensé en todas mis compañeras y amigas luchadoras, que las amo. Pobre Abel, le canté arriba, lo aplaudí, hice todo lo que pude sin moverme de la silla. Fue mágico y no me lo voy a olvidar nunca en mi vida", asegura.

Volver a los escenarios

"La grabación de Codo a codo marcó la primera vez que salí de casa desde que comenzó la cuarentena y me resultó muy conmovedor", cuenta Abel, manteniendo un tono pausado. "De camino al lugar sentí mucho miedo, fue extraño salir otra vez. Por suerte el equipo que llevó adelante la iniciativa se encargó de contenernos muy bien y darnos la tranquilidad de que el encuentro iba a ser en un espacio cuidado. Más allá de los protocolos pertinentes, fueron muy amables y nos tranquilizaron mucho, porque insisto, a mí en lo personal me resultó conmovedor y extraño salir a hacer lo que más amo en la vida, pero tener una sensación de miedo constante", reafirmó.

La oportunidad de sorprender a una de las tantas personas que trabaja día a día exponiéndose al coronavirus por un bien mayor también marcó el regreso del cantante a los escenarios, después de más de cuatro meses. "Fue muy difícil, pero la verdad es que una vez que estuve ahí y la vi entrar a Verónica volví a sentir la magia y el disfrute que tan feliz me hace cada vez que tengo la oportunidad de dar un concierto. Desde ese momento en adelante, lo disfruté mucho", remarca.

"Por suerte me dieron libertad absoluta de elegir lo que iba a presentar y hacer lo que necesitara. Después de tanto tiempo sin salir, volver a subir a un escenario fue una especie de desahogo", cuenta el intérprete. "Para armar el show pensé en que canciones necesitaba utilizar para trasmitirle a ella, y a todos los que me iban a ver después, lo que estoy sintiendo como persona hoy. Hice lo mismo que hago en cada concierto, lo preparé como a cualquier recital, de frente a mi estado emocional".

Este tiempo de pausa, encontró a Abel con la sensibilidad a flor de piel. "Estuve escribiendo mucho, porque yo soy de escribir y componer cuando me siento movilizado por distintas experiencias de la vida, y esto lo ha logrado", explicó sobre como transcurren sus días en cuarentena. "Siento que es un momento de encontrarse con uno mismo y con quienes conviven con uno de una forma vertiginosa, y eso provoca reflexión. Al menos en mí sucedió eso. Me parece que se está tomando mucha conciencia sobre la forma de actuar de cada uno de nosotros, y cómo eso no solo afecta a nuestra cotidianidad sino a la de los demás también".

"Se ha despertado un espíritu naturalmente solidario que la Argentina tiene en su esencia. Todos y cada uno, desde su lugar, estamos haciendo algo por el otro, partiendo desde la base que la única forma que tenemos de cuidarnos es autocoartarnos la libertad, algo tan importante para el ser humano, y lo estamos haciendo con un fin mayor: cuidarnos y cuidar a los demás", reflexionó con calma. "Se han reordenado las prioridades, las cosas importantes de la vida. Se han fortalecido muchos lazos y se ha despertado la conciencia de lo que todos significamos y valemos en esta sociedad".

El primer concierto de Codo a codo se emitirá esta noche, a las 23.30, por Telefe y por el canal de YouTube de Mercado Libre.