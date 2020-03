El líder de Maroon 5 se mostró arrepentido en las redes, donde grabó varias Stories para explicar lo sucedido

"Sé que los decepcioné y me disculpo", dijo Adam Levine, mirando a cámara, y dirigiéndose a través de Instagram al pueblo chileno que presenció la malograda performance de su banda, Maroon 5, en el Festival de Viña del Mar. El jueves, el recital no salió acorde a los planes: al cantante se lo notó desganado, como si estuviera ensayando el show, sin energías, y con problemas de voz que se volvieron cada más notorios a medida que transcurría la noche.

Previamente, la banda había solicitado no tener interacción con los anfitriones del festival, Martín Cárcamo y María Luisa Godoy - quienes protagonizaron un episodio con Ricky Martin que se volvió viral-, y también se negaron a dar una conferencia de prensa. La frialdad no pasó inadvertida.

Sin embargo, el enojo de los fanáticos se suscitó al ver la reacción de Levine y el resto de los músicos una vez concluido el recital. En un video que se filtró se lo puede ver al artista quejándose porque no sabía que el festival era televisado. "Esto no es un concierto, es un programa de televisión", dijo con tono irascible. Segundos después, se lo escucha diciendo que Viña es una "maldita ciudad", e incluso trató de "imbéciles" a los asistentes. El repudio en redes fue tal, que el ex The Voice se vio compelido a brindar unas disculpas públicas, antes de su show en Santiago, y eligió las Stories de Instagram para hacerlo.

"Anoche tocamos en Viña del Mar, uno de los festivales más emocionantes y de mayor prestigio en los que puedes tocar en Chile y en toda América, es como un rito de pasaje. Gracias por recibirnos", comenzó Levine con su descargo, y dio algunas explicaciones sobre el origen de su comportamiento. "Como una banda tocamos en muchos conciertos y soy un tipo muy apasionado que quiere dar lo mejor. Me lo tomo muy en serio, demasiado en serio, y si tengo que ser totalmente sincero, anoche algo no salió bien, y dejé que me afectara en el escenario, lo cual es poco profesional y me disculpo por eso; quería sonar bien y lucir, porque si no...¿cuál es el punto?", expresó.

Asimismo, Levine reconoció que hubo "problemas técnicos" y aclaró que ama a sus fans. "Hacer un tour por Sudamérica es una de nuestras cosas favoritas y siempre hablamos de lo emocionante que es venir. Amamos a nuestros fanáticos. Anoche no tuvimos nuestro mejor día y sólo puedo decir que lo siento mucho", añadió. "Quería ser muy honesto con ustedes. Los amo, los amo, los amo", concluyó Levine. Horas más tarde, Maroon 5 se presentó en Santiago y el frontman hizo un posteo alusivo en Instagram, en el que le agradeció a Chile por darle una oportunidad "para crecer" y aprender de sus errores.

Maroon 5 se presentará el 12 de marzo en la Argentina, en el Campo Argentino de Polo.