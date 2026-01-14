Adiós a Melania Pérez, una voz que unió la sutileza y lo entrañable del canto folclórico

La cantora Melania Pérez, una de las voces más refinadas del folclore argentino, falleció este miércoles, a los 76 años. Nunca encontró a las multitudes como aliadas, pero siempre se topó con los oídos más atentos que supieron valorar su arte, desde los primeros conjuntos vocales hasta los álbumes en solitario que grabó en las últimas décadas.

“Lo simple y lo complejo, lo dolido y lo gozado.” Con esas palabras resumía el espíritu de uno de sus últimos discos. La flor y el comprendimiento. Entre esa primera frase y título del CD (con su llamativo término “comprendimiento”) se podría resumir todo el trabajo artístico de esta cantora salteña. Una garganta capaz de transmitir el canto andino, simple (que no es lo mismo que fácil) y las complejidades armónicas que con los años fue adquiriendo la música criolla, de la mano de sus grandes creadores.

Nacida en la capital salteña el 19 octubre de 1949, escribió sus primeros palotes musicales en el colegio salesiano María Auxiliadora, junto a tres compañeras de su misma edad. A instancias de las religiosas de esa escuela, crearon un conjunto que hacía referencia a una zamba de Manuel Castilla.

Era la década del sesenta y a la par de las nuevas olas, el folclore crecía con fuerza en todo el interior de la Argentina. Pero con Buenos Aires como epicentro, muchos músicos probaron suerte en la capital, porque allí estaban las mayores posibilidades de grabar discos. Melania fue una de ellas y lo hizo con apenas 17 años y como parte de una formación prometedora, Las Voces Blancas (la integraban Stella Crisci, Aurora Daruich, Melania, Jorge Semino y Edgardo Gustavo Moragas, entre otros que llegaron como reemplazos, con el paso de los años y los discos).

Otra vez en Salta, se aproximó al trabajo de “Cuchi” Leguizamón, cuando formó parte de un cuarteto, junto a Rubén Palavecino, Chacho Campos y Arsenio Lucero. Más tarde fundó el Dúo Herencia, con “Hicho” Vaca. Con ese proyecto logró el premio consagración del Festival de Cosquín, en 1981.

Recién en 1999, en el umbral de sus cincuenta años, grabó su primer álbum en solitario, que se publicó como Luz del aire. Tres años más tarde volvió al estudio para registrar Igual que el agua... cantando, que contó con la producción de León Gieco y una amplia lista de invitados (Jaime Torres, Alfredo Ábalos, Peteco Carabajal, Nicolás “Colacho” Brizuela y el propio León Gieco, entre otros artistas).

Fue una intérprete muy singular, imposible de imitar. Tenía los rasgos de cantante que lograba conjugar el control de la técnica vocal con ese grito capaz de describir con absoluto realismo (pero sin magias agregadas) el mundo poético de tantas canciones del acervo telúrico. La garganta de Melania condensó lo agreste y la voz construida, trabajada, tallada como madera. “Canto por herencia -decía con modestia, en una de sus charlas con este cronista-. Por la carga emocional del paisaje y del hombre. Luego uno aprende a escuchar también otras realidades y otras voces. Creo que lo que uno tiene se afirma con el estudio. Porque la idea no es encerrarse sólo en lo que ya se trae. Siempre puedo llegar a una variante distinta. Nunca me detuve a pensar y decir: ésta es mi voz.”

Algunos sí se detuvieron a reflexionar sobre esa garganta. En el oído aguzado y añoso del crítico musical René Vargas Vera, la voz de Melania era decodificada. Y esto era lo que quedaba traducido en las palabras del periodista, luego de un concierto en Buenos Aires, hace más de 25 años. “El gozo de cantar y unas cuerdas vocales privilegiadas conforman lo primordial en el arte incomparable de Melania Pérez. (...) A lo primordial de la alegría interior y de la voz excepcional une Melania cualidades que suelen ser esquivas para la mayoría de las cantantes. Los fraseos intensos y profundamente telúricos; los exquisitos matices, totalmente alejados de toda pose y manierismo modernoso, y, sobre todo -¡oh milagro!-, el respeto por las melodías originales de los compositores. Con tales virtudes encara Melania un repertorio en donde sólo reinan la belleza y el regocijo del canto folclórico (...) Muchas cantantes deberían escuchar a Melania Pérez. Aprenderían a conjugar las sutilezas con lo entrañable; la garra con la dulzura. Como las inolvidables “Zamba de Lozano” y “Si llega a ser tucumana”, en las que Melania canta todas -todas- las bellísimas notas del Cuchi Leguizamón. Melania es un lujo para nuestro folclore. Un dechado insoslayable del mejor canto de tierra adentro, por su autenticidad, naturalidad y donaire".