Alejandro Sanz vuelve a Buenos Aires con dos funciones en un espacio renovado

El Campo Argentino de Polo, que es un espacio cada vez más concurrido por artistas y fans de la música, apuesta a una nueva configuración de escenario y tribunas. Alejandro Sanz será quien inaugure el formato, con los conciertos que dará en ese campo, a principios de marzo.

El astro español se embarca en una gira (¿Y ahora qué?, se llama) que recorre 45 ciudades y 8 países junto a los 8 músicos que lo acompañan. Para movilizar todo su arsenal técnico necesita 12 camiones porque, según la productora que organiza sus conciertos en la Argentina, el sistema “incluye cámaras de última generación, pantalla concavo-convexa de más de 300 metros cuadrados que permite la proyección de efectos visuales que están específicamente diseñados para que todos sus seguidores vivan una experiencia inmersiva”. Entre sus asistentes y el staff local de cada ciudad son más de 100 las personas que trabajan para llevar adelante el actual espectáculo.

Las paradas en Buenos Aires serán el 6 y el 7 de marzo (la primera de las funciones ya está agotada). Y lo particular de estas actuaciones es que el Campo de Polo tendrá un diseño renovado.

Mientras que en la mayoría de los recitales del último tiempo el escenario se monta sobre uno de los arcos, quedando libre todo el largo de la cancha, ahora la configuración es más cercana a la de un auditorio, porque tiene una disposición similar a la de un “arena”, pero al aire libre. No olvidemos que una cancha de polo mide más de 250 metros de largo por unos 150 de ancho.

“El nuevo diseño del venue propone mejor visibilidad desde todos los sectores, una optimización integral del sonido, mayor comodidad en circulaciones, nuevas propuestas gastronómicas y accesos facilitados por múltiples medios de transporte. Todo, en un entorno verde único dentro de la ciudad, pensado para vivir conciertos de gran escala con una experiencia más cuidada y envolvente", aseguran desde la productora del show.

Alejandro Sanz reveló los precios de su nueva fecha en el Campo de Polo Instagram (@livedaleplay)

“En este marco, Alejandro Sanz presentará un show de más de dos horas de duración, con un recorrido por los grandes éxitos que marcaron su carrera y las canciones que forman parte de su nueva etapa creativa, en el contexto de su gira 2026. Un espectáculo especialmente diseñado para un venue que invita a vivir la música de otra manera, combinando cercanía, potencia y emoción".

Estos no serán los únicos shows en nuestro país. En esta ocasión, su primer recital en Argentina será el miércoles 4 de marzo en el Autódromo de la Ciudad de Rosario. Luego de las dos funciones en Buenos Aires, pondrá rumbo a Córdoba, para presentarse el 8 de marzo en el estadio Kempes.

A lo largo de su carrera, Sanz ha colaborado con diferentes artistas de renombre de todas partes del mundo, incluyendo intérpretes como Alicia Keys, Shakira, Destiny’s Child, Camila Cabello, The Corrs, Laura Pausini, Camilo, Alejandro Fernández, Ivete Sangalo, Eros Ramazzotti, Juanes, Juan Luis Guerra, Andrés Calamaro, Marc Anthony, Carlos Vives, Paco de Lucía, Pablo Alborán, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Nicky Jam o el legendario Tony Bennett, entre muchos otros. Y es el artista español con el mayor número de premios Grammy en la historia, con un total de 22 Latin Grammy y 4 Grammy. En 2017, fue honrado por la Academia de Grabación Latina como Persona del Año, en reconocimiento a su carrera y a sus significativas contribuciones filantrópicas.