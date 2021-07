“Amar es cosa de valientes”, sentencia Jorge Drexler en su nueva canción

Al fin un video en el que no se ve a un grupo de jóvenes y/o adolescentes armando una coreografía. Ojo que en este caso hay mucha gente en el campo visual de juego, pero no bailan los pasos de moda de esta tercera década del siglo XXI. Visten túnicas largas, hacen palmas y se mueven al ritmo del tono gospel de sus voces y de la letra de la nueva canción de Jorge Drexler. Sí, el cantautor uruguayo presentó hoy “La guerrilla de la concordia”, que, además de ser una pieza dedicada a Antonio Escohotado lleva el toque particular de este músico y además, una cuota de novedad para su repertorio.

“La guerrilla de la concordia” habla de enfrentar discursos de odio en estos tiempos en los que se desea, casi desesperadamente, el regreso de los encuentros presenciales. “Vivimos un momento de reapertura, nos abrimos, estamos en grupo, compartimos espacio y extrañamos cosas tan simples como cantar con un grupo de personas en una misma habitación”, explica Drexler. De ahí el mensaje visual de su video, donde concreta la fórmula coral que llega a los oídos, de la mano del coro Gospel Factory, dirigido por Dani Reus.

El bloque de coreutas es completado por Borja Barrueta (percusión), Martin Leiton (bajo) y Juan Pietranera (piano), con la producción de Drexler y de Carles Campón. El videoclip fue dirigido por Didi Domenech que le da protagonismo a los versos. “Nos resultaba difícil transmitir la energía de la canción sin la presencia del coro, queríamos darle al video ese punto de verdad, y creo que lo logramos plasmando esa fuerza propia que Gospel Factory imprimió en el estudio. Y Domenech aportó algo que yo no tengo: la visión estética de lo que pasa, plasmar esa energía sin intermediación ni artificios”, dijo el cantautor.

La fecha de presentación del tema y de su video no fue elegida al azar. El 7 de julio de 2021 se cumplen cuatro años del lanzamiento de “Telefonía”, que fue el primer avance de su último trabajo de estudio, Salvavidas de hielo . “Si Telefonía trataba de la comunicación desde la intimidad, nuestra “guerrilla” lo hace desde un sentir colectivo: ¡Amémonos!”

Además, la publicación de “La guerrilla de la concordia” coincide con el cumpleaños número 80 del filósofo español Antonio Escohotado, por eso la dedicatoria. El tema antecede a la gira que Drexler realizará en el verano europeo por España. Después de 16 meses alejado de los conciertos presenciales, el artista se subirá de nuevo a los escenarios en un tour en recintos singulares, para buscar la cercanía y conexión entre público y artista como vector de comunicación.

LA NACION