Darío Barassi vivió su peor programa: “¿Es una cámara oculta?”

Los programas de Darío Barassi en la pantalla de eltrece siempre se han caracterizado por generar un gran ida y vuelta con los concursantes. Cada familia que aparece al aire aporta una cuota de humor y personalidad que es utilizada por el conductor para hacer más dinámico el juego.

Pero esta vez se encontró con un desafío. Pocos fueron los chistes que los participantes del día de hoy devolvieron y las respuestas dadas en las consignas no eran las acertadas. Con el humor que lo caracteriza y haciendo partícipes a todos los presentes de la ironía con la que condujo 100 argentinos dicen, continuó con la jornada lanzando quejas al aire para destrabar la tensión.

El primer revés llegó al comienzo del programa, cuando elogió el buzo de uno de los participantes. “Facha ese buzo, me molesta un poco”, bromeó Barassi. Al no tener respuesta más que una sonrisa, arremetió: “Programa difícil el de hoy, eh. No me devuelven nada, estoy solo”.

Conforme siguieron los juegos y las preguntas, los errores de los concursantes enervaron al conductor. Algunas insólitas respuestas provocaron sus gritos, siempre rematados con una risa para demostrar que no estaba enojado realmente.

Pero las cosas no terminaron ahí: promediando la mitad del programa incluso se preguntó si se trataba de una cámara oculta. La respuesta de una de las representantes de la familia Hassan terminó en su frustración. “Ya no tengo energía ni para atacar”, contestó.

Luego, el silencio de Carolina, quien pensó que no era su turno de jugar, hizo estallar a Barassi. “¡Es tu turno! ¿En qué momento aparece Pedro Alfonso y Listorti y me dicen que esto es una cámara oculta?”, ironizó.

LA NACION