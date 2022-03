Andrés Calamaro se presentará en el Movistar Arena: dónde y cómo conseguir las entradas

Andrés Calamaro se presentará el 24 de noviembre en el Movistar Arena. Las entradas estarán a la venta a partir de este viernes 4, desde las 18.

El artista volverá a desplegar su repertorio en la Argentina a tres años de su último show en el país, celebrado en 2019 dentro de su gira Cargar la suerte. En esta ocasión, El Salmón vuelve a las andadas con un nuevo tour internacional que tendrá como primera parada la ciudad de Monterrey, en México, el próximo mes de abril.

No se conoce aún el precio de las entradas en Buenos Aires, que se podrán adquirir a través de la página del estadio.

Nuevamente acompañado por su banda que integran Germán Wiedemer en teclados, Mariano Domínguez en bajo, Julián Kanevsky en guitarras y Martín Bruhn en batería, Andrés Calamaro se encuentra actualmente ensayando un repertorio que incluirá sus clásicos más añorados por sus fans así como también algunas sorpresas.

Si bien el músico no estará presentando un nuevo disco, Calamaro lanzó recientemente el álbum Dios los cría, un conjunto de duetos en el que reinterpreta algunos clásicos de su repertorio en compañía de un seleccionado de cantantes como Julio Iglesias, Vicentico, León Gieco, Alejandro Sanz, Carlos Vives, Raphael, Milton Nascimento, Sebastián Yatra, Juanes y Julieta Venegas, entre otros.

Sobre su colaboración con Julio Iglesias -grabaron una versión de “Bohemio”-, Calamaro dijo meses atrás: “Es verdad, me vibra el cu... porque es un mano a mano muy comprometido con Julio Iglesias y yo creo que nos sorprende. Hay que estar a la altura de la leyenda y él cantó exquisito, un mano a mano imposible a su lado, por su clase”.

El autor de “Flaca” destacó en general la gratificante experiencia compartida con el conjunto de los artistas. “Los músicos somos como una familia de primos y los cantantes, ya, hermanos separados al nacer, así que [mi] respeto por Julio Iglesias, como por Raphael, Alejandro [Sanz], León Gieco, Milton Nascimento... excede lo normal”, expresó durante una presentación televisiva del disco en España. “Algunos fueron ídolos de mi generación, algunos fueron ídolos de padres y tíos de cualquiera”, agregó el cantante acerca de sus colaboradores, de los cuales la mayoría se destacaron en géneros que se perciben distantes o hasta antagónicos al rock. Sin embargo, el cantautor desestimó que esa fuera su postura: “Como rockero jamás sentí la necesidad de manifestar mi desagrado, de estar diciendo lo que no me gusta para subirme el precio. Me parece que en el rock, la historia se escribe como tragedia primero y como farsa después. Con 27 años uno se muere y ya de grande, el cliché rockero se convierte en una caricatura”, expresó.