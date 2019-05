El actor será el protagonista del último proyecto de Stan Lee Fuente: Archivo

30 de mayo de 2019

Arnold Schwarzenegger ha demostrado tener una personalidad polifacética. Figura del cine y del fisicoculturismo, político y empresario, el reconocido actor ha dado ahora un salto como cantante e incursiona en la música sumándose a la ola de uno de los géneros de estos tiempos: el rap.

A sus 71 años, este icono del cine de los 90 debuta con un particular featuring junto al cantante austríaco Andreas Gabalier, en el video musical "Pump It Up - The Motivation Song", un tema que hace referencias a la vida y los logros del actor nacido en Austria.

El músico, de 34 años, cantó sobre la inspiradora carrera de Schwarzenegger y pudo contar con la participación del actor a la hora de desplegar los versos de la canción, que transmite un mensaje de motivación para quienes desean perseguir sus sueños.

"Hola, soy Arnold Schwarzenegger, y escucho atentamente", comienza cantando el intérprete a mitad de la canción. "Mira dentro tuyo y pregúntate quién quieres ser. No qué, sino quién: si crees que el éxito te llegará, trabaja como el infierno, confía en ti mismo y en que todos tus sueños se hagan realidad ", continúa entonando el actor con la áspera voz que lo caracteriza y que el cine supo inmortalizar en sus películas.

El video muestra clips de Schwarzenegger como un campeón de culturismo así como de sus distintos papales como actor, con éxitos como Terminator. De hecho, el tema comienza con la emblemática frase del icónico film de ciencia ficción: "Hasta la vista, baby".

El audiovisual también muestra el detrás de escena de Schwarzenegger rapeando en el estudio o en sus entrenamientos en el Gold´s Gym de Los Ángeles.

El exgobernador de California y actual miembro del Partido Republicano de Estados Unidos, que pronto protagonizará el último proyecto de Stan Lee, Superhero kindergarten, también aprovecha la canción para dar ciertos consejos: "Rompe algunas reglas, golpea la pared, no tengas miedo de fallar. Tienes que pensar fuera de las estructuras, digo que no hay dolor, no hay ganancia, no quiero escuchar que no se puede hacer, siempre la vida te devuelve algo. Me llamo Arnold Schwarzenegger y volveré", dice y guiña un ojo a cámara.