Arrancó LA NACION World Tour 2025: una oyente disfrutó de Dua Lipa en Madrid

Arrancó el LA NACION World Tour, la gira internacional de LN 104.9 + Música que llevará a oyentes de la radio a disfrutar de los shows más espectaculares del año alrededor del mundo. Dua Lipa, Coldplay y Oasis serán los protagonistas de las distintas escalas que tendrán lugar en el segundo tramo de 2025.

La primera parada fue en Madrid, donde Leo Rodríguez, conductor de la estación radial, viajó junto a Antonella, la primera ganadora del concurso. Recorrieron durante tres días la capital española. Allí disfrutaron de paseos, visitas a edificios históricos, comidas en establecimientos gastronómicos y hasta un partido del Atlético de Madrid. El gran momento, sin embargo, llegó el domingo con el esperado show de Dua Lipa en Wizink Center.

Después de iniciar la gira en Oceanía -Australia y Nueva Zelanda- con shows sold out, Dua Lipa retomó su tramo europeo coincidiendo con la primera escala del LA NACION World Tour 2025. La cantante y ocasional actriz -como en Barbie)- se mostró llena de energía, renovada y con ganas de conectar con su audiencia. Su filosofía de vida quedó reflejada en su postura sobre las endless vacations, que menciona a menudo.

El show, que formó parte del Radical Optimism Tour y donde presentó su tercer álbum, comenzó con una previa de Alessi Rose, joven cantante británica de 22 años. Entre el público, donde la edad promedio de los asistentes rondaba entre los 20 y 40 años. se encontraban personalidades como Pedro Almodóvar y la cantante Tate McRae.

Ya con la tres veces ganadora del Grammy en el escenario, el estadio se transformó en una discoteca, con música pop, dance y house electrónica de los años 90 inspirada en Groove Armada, Daft Punk, The Chemical Brothers, Primal Scream, alternando con guiños a los años 80 como Whitney Houston. La puesta en escena simuló olas del mar, en sintonía con el arte del disco que lanzó en mayo de 2024.

A lo largo del espectáculo, que contó con la presencia de 12 bailarines, destacaron los temas “Break My Heart” y “One Kiss”, colaboración original con Calvin Harris. “Levitating” y “Love Again” fueron los puntos más fuertes del show, durante los cuales Dua Lipa interactuó mucho con el público, se sacó selfies y emocionó a sus fans.

Cabe mencionar que la artista incluye en cada recital alguna referencia a artistas locales. Para el caso de Madrid, interpretó “Héroe” de Enrique Iglesias. Mientras tanto, en Australia y Nueva Zelanda, incluyó guiños a artistas como AC/DC (“You Shook Me All Night Long”), INXS (“Never Tear Us Apart”), Kylie Minogue (“Can’t Get You Out Of My Head”) y hasta un dúo con Neil Finn, de Crowded House, para cantar “Don’t Dream It’s Over”.

El show ofreció todo lo esperado de una estrella pop actual: música, baile, interacción cercana con el público, color y una referencia local. Solo se extrañó la ausencia de “Cold Heart”, el hit que grabó con Elton John.

Sus giras se volverán a interrumpir en pleno verano boreal -julio y agosto- una vez concluidos sus shows en las capitales europeas. Retomará en septiembre por Norteamérica y arribará a la Argentina en noviembre.

Puntos altos del show

El inicio con “Training Season”.

“Break My Heart”.

“One Kiss” (con Calvin Harris).

“Love Again”.

“Physical”.

“Levitating”.

“Be the One”, que siempre dedica a sus orígenes.

“Don’t Start Now”.

Cierre con “Houdini”.

Informe de Leo Rodríguez, conductor de LN 104.9 +Música