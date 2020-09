Astor Piazzolla: una buena "experiencia" para el fin de semana

Este sábado se realizará una nueva edición, en formato virtual, del festival dedicado al gran bandoneonista Fuente: Archivo

Este sábado a las 20, con acceso gratuito, se realizará una nueva edición de Experiencia Piazzolla a través de las redes de Ciudad Cultural Konex.

Dos datos para tener en cuenta en esta edición: será virtual, obviamente, como todos los espectáculos musicales que se vienen realizando en este tiempo de pandemia de Covid19, y será la antesala de los festejos que se realizarán el año que viene al cumplirse el centenario del nacimiento del gran compositor y bandoneonista.

Con la curaduría del nieto de Astor, el baterista Pipi Piazzolla, actuarán el Quinteto Astor Piazzolla, las cantantes Sandra Mihanovich y Paula Maffia, el Trío Luminar y Yamile Burich, que interpretarán versiones preparadas especialmente para esta edición.

Quinteto Astor Piazzolla, anfitrión del encuentro

"Estoy muy contento de presentar este anticipo de lo que será Experiencia Piazzolla 2021 con el nombre Camino al Centenario, porque es el año en que se cumplen los cien del nacimiento de mi abuelo. Experiencia Piazzolla es un festival de vanguardia y experimental, porque lo que sucede en estos encuentros es que muchos de los artistas que admiran a Piazzolla y no han tocado su obra, tienen el espacio para hacerlo, esa es la gran atracción de este festival. Por supuesto que el año que viene estarán presentes agrupaciones y solistas expertos en la obra de Piazzolla, pero también otros experimentales, y de todos los géneros: folclore, tango, rock, clásica, jazz, todos festejando la vida y obra de Astor. Esta apertura estilística, esta universalización de la obra de mi abuelo, que ha llegado a todas partes y a todos los géneros, es lo que más me gusta de este festival. Me pone muy feliz de que continúe y de que podamos hacer este pequeño anticipo para que la gente vaya calentando motores en vistas de lo que va a ser el gran Experiencia Piazzolla del año que viene".

En las ediciones anteriores de Experiencia Piazzolla estuvieron Hermeto Pascoal, Susana Rinaldi, Julio Pane, Jairo, Juan José Mosalini, Julia Zenko, Pedro Aznar, Néstor Marconi, Juan Carlos Baglietto, Elena Roger, Hugo Fattorusso, Julieta Venegas, Fabiana Cantilo, Hilda Lizarazu, Ligia Piro, la Camerata Argentina y Franco Luciani, entre otros.

Sandra Mihanovich, una de las invitadas especiales de esta edición de Experiencia Piazzolla

Una de las figuras de este año será Sandra Mihanovich: "Lo primero que se me cruza por la cabeza con el título de este festival es música argentina para el mundo -explica Sandra-. Piazzolla es eso para mi: el gran músico de los argentinos que hizo la música que nos representa en el mundo entero. Ya existía el tango antes que Piazzolla, él le dio una vuelta de tuerca mas y convirtió ese tango algo moderno, del futuro; como dice la "Tana" Rinaldi, el tango del siglo XXI. Y me parece maravilloso que se haga esta celebración. Que me hayan convocado es un orgullo enorme. Estoy feliz de participar de este adelanto que se hace para el festejos de los 100 años".

Son dos temas los que preparó para esta versión virtual de la experiencia: "Voy a cantar 'Siempre se vuelve a Buenos Aires'. Llegue a Piazzolla de la mano de Eladia Blázquez. Si bien de chica por ahí con la guitarra tocaba 'Chiquilín de Bachín', cuando en 2009 grabé Honrar la vida, que es un homenaje íntegro a Eladia Blázquez, aparece ese 'Siempre se vuelve a Buenos Aires', canción icónica para mi, donde se conjugan los dos más grandes: Eladia, escribiendo esa letra sobre nuestra ciudad, la ciudad que ella amó, su lugar en el mundo, y Piazzolla, con una música que es extraordinaria. Es una canción difícil de cantar, tuve la oportunidad de cantarla varias veces. Esta vez será con Nicolás Guerschberg en piano y su hermano [Alejandro] en fueye. Por otro lado voy a cantar 'Los pájaros perdidos', a dúo con Paula Maffía, a quien conozco, respeto y quiero. Es la primera vez que vamos a cantar juntas".

