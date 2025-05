Baile eterno: la cantante cordobesa Mery Murúa presenta su último álbum en Buenos Aires

En la provincia de Córdoba, la música popular se desarrolla en un particular ecosistema con propios y ajenos. Quizás por su condición de territorio mediterráneo, que parece estar al alcance de cualquier otro punto del norte y el centro del país, en sus paisajes confluyen artistas locales con los que llegaron de otras latitudes y se aquerenciaron. En algunos hay ciertas marcas de agua que se pueden llevar con orgullo. En Cruz del Eje -noroeste cordobés- hay un mural dedicado a la cantora Mery Múrua. Ella es de allí, esté o no en ese pago donde nació. El resto de la evolución es tiempo, ideas, maduración, arte y el modo como funciona la música que se hace dentro de ese ecosistema. Su última producción es un disco doble, junto a artistas amigos, que mezcla grabaciones de estudio con el registro en vivo del resto del repertorio, en un importante teatro cordobés.

Mery Murúa Rocío Luján

Lo presentará este sábado en la sala Dumont 4040 de Buenos Aires (Santos Dumont 4040 ) a modo de puesta al día de un presente que tiene canciones propias , luego de mucho tiempo de haberse hecho conocida como intérprete del cancionero popular y de haber recorrido tantos escenarios acompañada por una banda o por las guitarras de su hijo Juan Murúa y de Horacio Burgos. Este disco, además del énfasis que puso en lo compositivo, tiene el registro de un grupo de músicos amigos, muy talentosos. Paola Bernal, Juan Iñaki, Raly Barrionuevo, Nadia Larcher Juan Paio Toch, Ema Oliva, Negra Marta Rodríguez, Rocío Taboas, Sole Segurado y el mencionado Horacio Burgos. Más allá del tipo de registro (en estudio o en vivo) la diferencia en los repertorios es el tinte local del primero y las aristas que surgen del folclore latinoamericano del segundo, registrado en el Teatro General San Martín, de Córdoba.

El disco se llama Baile eterno y su nombre va mucho más allá de las danzas nativas. “ La representación de ese baile eterno es la de esa fiesta que no se acaba nunca . No convoca a los que saben bailar, sino a los que se toman la vida de esa manera -dice Mery-. Cuando digo baile eterno me refiero a la sensación de que la vida, como decía Celia Cruz, es un carnaval. Yo lo siento como baile eterno. Es un modo de pensar un concepto”. El último año ganó un Premio Gardel del rubro Mejor canción de Folklore, justamente por la canción que da título al disco.

En cuanto al mural, reflexiona: “Adonde voy, voy contando de dónde vengo, porque ahí fue donde se forjó mi ser como artista. Y creo que ese mural que está tan cerca de la casa donde nací representa mucho amor”.

Para este álbum, Mery fue muy bien rodeada por artistas con quienes comparte el mismo horizonte al momento de crear música popular. “Los caminos artísticos se define a veces por la necesidad. Yo siento que uno a veces hace las cosas individualmente, como solista, porque hacer las cosas de manera grupal requiere de más producción y dinero. Lo mismo para una gira. No es lo mismo para dos que para diez. Por eso a veces los proyectos tiene una cara visible, como es el caso de mi último disco. Pero, de repente, hay un montón de gente que participa primero desde el compromiso con la canción y con lo que estoy haciendo. También por el deseo de acompañarme y en especial por una necesidad artística. Raly [Barrionuevo] canta mi chacarera porque tenía que ser él quien estuviera ahí. Lo mismo pasa con Juan Iñaki o Paola Bernal. Todos están por una razón. Es cierto que estamos acostumbrados a acompañarnos en los proyectos”.

¿A qué responde esto y cuanto tiene Córdoba que ver? “No lo sé. Siento que es un modo de construir la escena [musical] y de retratar un tiempo y un espacio siendo parte de un territorio. Lo colectivo sí es una constante en Córdoba, quizá por la universidad, por su ubicación geográfica. Los Coplanacu viven en Córdoba, Raly, Jorge Rojas o varios de los Carabajal también viven acá. Es un lugar estratégico. Luego, cada uno elige de qué manera transita su camino. A mí me gusta ser solista pero, también, parte de un colectivo”.