Obama y Mamdani juntos en el Bronx: leen y cantan en un preescolar de Nueva York en su primer encuentro

El expresidente Barack Obama y el alcalde de Nueva York Zohran Mamdani se encontraron en persona por primera vez el sábado 18 de abril en el centro preescolar Learning Through Play, ubicado en el sur del Bronx, donde leyeron cuentos a niños en edad preescolar y lideraron un animado canto grupal. El encuentro, informado por Associated Press, se produjo cuando Mamdani cumple sus primeros 100 días al frente del gobierno municipal y en pleno lanzamiento del programa 2K, que ofrece cuidado infantil gratuito de jornada completa a niños de dos años en toda la ciudad.

Obama, un mentor para el alcalde de Nueva York

Antes de ingresar al aula, los dos líderes mantuvieron una conversación privada en la que, según publicó Mamdani en X, intercambiaron ideas “sobre nuestra visión para Nueva York”.

El expresidente estadounidense Barack Obama y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, preguntan a los niños cuál es el nombre de Mamdani durante una visita a la escuela infantil Learning Through Play en Nueva York, el 18 de abril de 2026 ANGELINA KATSANIS - POOL

La relación entre ambos no es nueva: según informó ABC7 New York, Obama habló con Mamdani por teléfono durante 30 minutos antes de las elecciones del año pasado y lo calificó como alguien “impresionante de observar”, ofreciéndose como orientador para el nuevo alcalde. Esta visita presencial representa el primer paso formal de ese vínculo.

Obama junto a Mamdani en el Bronx: lectura y canciones en el kinder

En el aula, Obama y Mamdani leyeron el libro infantil "Alone and Together" a los niños y luego condujeron una versión grupal de “The Wheels on the Bus”, canción clásica de jardín de infantes, de acuerdo con The Guardian.

Los niños, a su vez, les enseñaron a los dos líderes “Soda Pop”, un tema de la película de K-pop Demon Hunters, según informó la BBC.

Niños de preescolar rodean al expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, durante su visita a la escuela infantil Learning Through Play en Nueva York ANGELINA KATSANIS - POOL

Al retirarse, Obama declaró: “Esto es lo que necesitamos: invertir en estos niños extraordinarios”, según consignó la agencia AP. Ni el expresidente ni el alcalde respondieron preguntas de la prensa.

La elección del lugar no fue casual: el centro Learning Through Play está directamente vinculado a la iniciativa bandera de Mamdani, que busca extender la cobertura del programa de cuidado infantil gratuito a todos los niños de dos años en Nueva York, según detalló Fox News.

El encuentro también se produce en un momento en que Mamdani, definido como socialista democrático, intenta construir una relación funcional con el presidente Donald Trump, de acuerdo con la información difundida por AP.

Obama, por su parte, publicó un mensaje en X al caer la tarde del sábado agradeciendo a Mamdani la oportunidad de “sacar su mejor versión de Wheels on the Bus”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.