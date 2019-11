Billie Eilish es la primera cantante en obtener nominaciones en todas las categorías principales, con tan solo 17 años; en junio del año que viene debutará en la Argentina, en el DirecTV Arena Fuente: AFP

A los 17 años, Billie Eilish podría convertirse en la artista más joven en ganar las categorías más importantes de los premios Grammy . Nominada en seis categorías, entre ellas Álbum del año, Grabación del año, Canción del año y Mejor nuevo artista, la adolescente californiana aparece como una de las grandes favoritas para la ceremonia que se realizará el 26 de enero en la ciudad de Los Ángeles. Su principal oponente es también la más nominada de los premios, la rapera Lizzo, con ocho nominaciones.

El álbum debut de Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, fue uno de los mejores lanzamientos de la última temporada y logró ubicar nada menos que catorce canciones en el Top 100. Así es como rápidamente convirtió su música en la banda de sonido de las adolescentes de su país. Con el reciente anuncio de los nominados, su figura se mete dentro de esa élite de estrellas pop promisorias que son reconocidas a temprana edad, como Taylor Swift, Lorde y Dua Lipa.

Billie Eilish, para muchos ha redefinido lo que significa ser una estrella del pop con su sonido y esas letras oscuras, entre el nihilismo, cierto espíritu gótico y el magnetismo de su voz, que irradia una actitud irreverente. "Entre elegante, escandalosa y quizás un poco peligrosa", la definió en su nota de tapa la revista Rolling Stone.

"Everything I Wanted", la nueva canción de Billie Eilish

Video

El álbum debut que escribió y produjo íntegramente junto a su hermano mayor Finneas O'Connell -cinco de las seis nominaciones son compartidas por los hermanos- competirá con otros pesos pesados de la industria musical norteamericana, como Lil Nas X, otra de las estrellas de rap de la actualidad, que también se distingue por sus ocho nominaciones. En el pelotón de favoritos también competirán H.E.R. (con cinco; una de las revelaciones de la temporada), Beyoncé (cuatro nominaciones), Taylor Swift y Lady Gaga, ambas con tres nominaciones cada una.

Sin duda este fue el año de Billie Eilish y eso se refleja incluso en su capacidad para colarse en dos categorías de música pop, como Actuación pop en solitario, por "Bad Guy", el single que la convirtió en un fenómeno viral, y por Álbum vocal pop.

"Bad Guy", de Billie Eilish

Video

Algunos artistas ganaron sus primeros Grammy a edades más tempranas, como la estrella latina Luis Miguel, que ganó su primer premio a la edad de 14 años. Mientras que en 2010, Taylor Swift, a los 20 años, se convirtió en la persona más joven en ganar el Álbum del año, por "Fearless". En esa oportunidad, 2008, superó a Beyoncé y Lady Gaga.

En 2014, Lorde tenía 17 años cuando su canción "Royals" se impuso como la mejor del año. De ese modo se convirtió en la artista más joven en la historia en triunfar en esa categoría.

Aunque Billie Eilish es un fenómeno tan grande que nadie sabe hasta dónde podrá llegar. Cuenta con el apoyo incondicional de millones de fans -de su edad, más chicos que ella e, incluso, mayores- y para muestras vale con lo que ocurrió entre nosotros, cuando salieron a la venta las entradas para verla por primera vez en Buenos Aires, el 2 de junio de 2020, en el DirecTV Arena. Los tickets se pusieron a la venta a comienzos de octubre, ocho meses antes del show, y se agotaron rápidamente. Luego se sumó una nueva función para el 3 de junio, y también se vendió la totalidad de las entradas disponibles.

"Ocean Eyes", de Billie Eilish

Video

El 26 de enero será un día muy importante para la corta pero ya fructífera carrera de la cantante que el viernes pasado estrenó nuevo tema, "Everything I Wanted". ¿Se quedará con todas las categorías en las que está nominada y hará historia en los Grammys con 18 años (los cumple el 18 de diciembre) recién cumplidos?