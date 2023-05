Bizarrap: cuáles son los temas que compartió en Youtube de los shows que dio en el Hipódromo de Palermo

escuchar

Luego de las tres funciones que Bizarrap ofreció en el Hipódromo de Palermo, ante unos 60 mil fans, están disponibles cinco de las canciones que se escucharon durante esa serie de conciertos, que resultó inolvidable, tanto para el público como para el propio Bizarrap.

Para revivir esas noches junto a Bizarrap, la productora Dale Play compartió en su canal de YouTube cinco temas en alta definición: “Bzrp MS #52 QUEVEDO”, “BZRP MS #36 NATHY PELUSO”, “BZRP MS #40 ELADIO CARRIÓN”, “BZRP LIVE TOUR PUFF” y “BZRP MS #53 SHAKIRA”.

“Este es mi primer show propio, el más importante de mi vida. Es un sueño que hicimos gracias a un gran equipo, quiero agradecerles a cada uno y gracias a ustedes; para mí es un placer. Es increíble el recibimiento que me dan en todo el país, soy consciente de eso, aguante Argentina”, escribió el productor estrella, a propósito de este lanzamiento que hace para su público. Será una buena oportunidad para los que no pudieron ir al Hipódromo y para aquellos que sí estuvieron en alguno de los tres shows y quieren revivirlo, por un rato.

“Con una carrera que viene arrasando a nivel global, el joven argentino sigue buscando nuevos desafíos, soñando proyectos innovadores y movilizando a millones que acompañan su arte -aseguran desde la productora-. En medio de un impacto histórico, batiendo récords en todas las plataformas y rankings, se vivió en Buenos Aires el triple sold out de su BZRP Live Tour y más de 60.000 personas colmaron el Hipódromo de Palermo para vivir una experiencia que explotó todos los sentidos. Tres noches épicas e inolvidables. Bizarrap colgó el cartel de sold out en sus tres presentaciones el 20, 21 y 22 de abril, fechas más que deseadas y que tienen el plus de ser en su casa, en su país, que desde un comienzo apostó a su música y que se enorgullece de tenerlo como uno de los representantes nacionales en el exterior más fuertes del momento. El escenario pensado con un diseño imponente y envolvente para poder disfrutarse desde cualquier rincón estaba enmarcado por pantallas y una inmersiva puesta sonora, con Bizarrap en el centro de la escena”.

A partir de esa situación inmersiva el productor y DJ fue conectando más de tres decenas de canciones, la mayoría de ellas de su catálogo de BZRP Music Sessions, y de Freestyle Sessions . Con ese repertorio desplegó durante casi dos horas un imponente set audiovisual para ir acompañando las canciones que registró con los artistas más diversos, desde los freestylers de la zona Oeste del conurbano bonaerense, con los que comenzó a realizar los primeros binomios de cantante-productor, hasta las colaboraciones con estrellas pop, como Shakira, con quien rompió varios récords.

Bizarrap días atrás, en el Hipódromo de Palermo Guido Adler

De ese listado de más de cincuenta Music Sessions que surgieron a partir de 2019, Bizarrap eligió unas treinta y las enlazó con precisión. Incluso las que podrían sonar estéticamente opuestas. Entre el comienzo poderoso con fragmentos de las sessions de Nathy Peluso o L-Gante y la machacosa propuesta de Villano Antillano, hubo breves intervenciones que matizaron el set con temas como el que grabó con René Residente o un tributo a Messi. Estas primeras cinco canciones que ahora se pueden conseguir de manera gratuita son una muestra de la dinámica de aquellos shows.

Bizarrap en números

En la carrera de Bizarrap no parecen haber pasos en falso. En 2022, la producción de temas junto a artistas de América Latina y España hicieron crecer de manera exponencial su campo de acción. El tema junto al rapero Quevedo llegó a ser el más escuchado del mundo durante 55 días vía Spotify . En España le abrieron los brazos. Hizo allí temporada con actuaciones presenciales. Jimmy Fallon le abrió las puertas de su Tonight Show cuando la BZRP Music Session #53 que grabó con Shakira se convirtió en uno de los mayores éxitos mundiales. Sí, ese mismo que explotó sobre el final de esta primera entrega de Bizarrap en el Hipódromo y que ahora se puede ver y escuchar desde YouTube.

La participación de Bizarrap en el festival Lollapalooza Argentina 2022 fue una especie de prueba de fuego para calibrar el efecto que su trabajo podría causar en vivo, ante grandes multitudes. Aquella actuación en la que recreó un hit de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota resultó un buen termómetro para demostrarse que podía salir del estudio. Se echó a andar y ganó confianza en varios terrenos. Y fue en abril que se puso a prueba frente a los suyos. Los números son una constante cuando se habla de Bizarrap. Y ese caso no fue la excepción. Hubo más de 30 cámaras en el predio. Se dispusieron más de 3000 metros cuadrados de pantallas de led, 2000 luces móviles, 120 sistemas de sonido de amplificación distribuidos en 13 torres y 40 sistemas de láser. Toda la producción requirió de 40 camiones para traslados de equipos y más de 1500 personas trabajaron en el evento.

