Bizarrap llegó esta semana al podio global de los artistas más escuchados, con 38 millones de reproducciones

Bizarrap es el crédito argentino que esta semana entró al podio de los más escuchados de Spotify. Mientras que en los primeros puestos se repiten los nombres de quienes estaban la semana pasada, el productor de Ramos Mejía llego al tercer lugar a nivel global, con más de 38 millones de reproducciones (en la última semana). Fue con “BZRP Music Sessions #52″, con el rapero español Quevedo, que se estrenó recientemente. En el primer lugar se mantuvo Kate Bush, por su viejo hit “Running Up That Hill (A Deal With God)”, que recobró su fama gracias a la última temporada de Stranger Things, y en el segundo se mantuvo Harry Styles, con el tema “As It was”.

Esta marca de score es otra proeza del productor argentino que debió vencer su timidez y salir del estudio para hacer “vivos” gracias al éxito de sus producciones colaborativas. Porque si bien años atrás consideraba a su estudio de grabación y producción como una especie de refugio donde prefería pasar la mayor parte del tiempo, su popularidad, que creció en los últimos años de manera exponencial, lo obligó a hacer sets de música en festivales. Actualmente se encuentra de gira por España. Cruzará a Francia para presentarse en la versión Lollapalooza París y luego regresará a la Península Ibérica para más actuaciones. Tiene por delante Llanera (Boombastic Asturias), San Javier (Fan Futura Fest), A Coruña (Neox Music Day), Chiclana de la Frontera (Concert Music Festival), Burriana (Arena Sound), Ibiza (Pacha), Fuengirola (Boobastic Festival), Benidorm (Boombastic Festival) y Madrid (CCME). No hay que olvidar que en este momento es verano en el hemisferio Norte y los festivales (especialmente los musicales) son grandes atractivos en Europa.

Bad Bunny, un día en las carreras (y últimamente el el tope de los rankings)

Y en los rankings latinoamericanos el que parece imbatible es Bad Bunny. Especialmente desde que publicó su último disco, Un verano si ti, que se conoció el 6 de mayo último y es el sucesor de El último tour del mundo, de 2020. Un verano sin ti tiene 23 canciones, pero eso no garantiza más chances para aparecer en el top 10 de los charts. Hay discos con menos temas que también fueron muy populares. El cantante portorriqueño tiene al menos cinco temas dentro de esa lista que aparecen (en última semana, y es algo que se repite casi desde un mes atrás) en las diez primeras ubicaciones de los principales mercados de consumo por plataformas digitales de Iberoamérica: México, Colombia, Chile, Argentina y España.

En la Argentina, Bad Bunny sigue encabezando la lista con el tema que grabó en colaboración con Bomba Estéreo, “Ojitos lindos”. Además, tiene otros cuatro entre los primeros diez; es decir: el 40 por ciento del éxito le pertenece. Vale destacar que casi no hay artistas angloparlantes entre los más escuchados de la última semana, en estos países. En la Argentina, debajo de Bad Bunny están Tini con su tema “La triple T” y María Becerra, con “Ojalá”.

Argentina

1.- ``Ojitos lindos’' - Bad Bunny con Bomba Estéreo

2.- ``Me porto bonito’' - Bad Bunny, Chencho Corleone

3.- ``La triple T’' - Tini

4.- ``Ojalá'’ - María Becerra

5.- ``Te felicito’' - Shakira, Rauw Alejandro

6.- ``Tití me preguntó'’ - Bad Bunny

7.- ``Moscow Mule’' - Bad Bunny

9.- ``Efecto’' - Bad Bunny

8.- ``Antes de perderte’' - Duki

10.- ``Provenza’' - Karol G

Chile

1.- ``Ultra solo (remix)’’ - Polimá Westcoast, Pailita, Feid, Paloma Mami, De La Ghetto

2.- ``La terapia’' - Young Cister

3.- ``Me porto bonito’' - Bad Bunny, Chencho Corleone

4.- ``Efecto’' - Bad Bunny

5.- ``Ojitos lindos’' - Bad Bunny con Bomba Estéreo

6.- ``Moscow Mule’' - Bad Bunny

7.- ``Tití me preguntó'’ - Bad Bunny

8.- ``Me arrepentí'’ - AK4:20 con Pailita y Cris Mj

9.- ``Ultra solo’' - Polimá Westcoast, Pailita

10.- ``Cochinae’' - Julianno Sosa, King Savagge

Colombia

1.- ``Me porto bonito’' - Bad Bunny, Chencho Corleone

2.- ``Ojitos lindos’' - Bad Bunny con Bomba Estéreo

3.- ``Tití me preguntó'’ - Bad Bunny

4.- ``Efecto’' - Bad Bunny

5.- ``Moscow Mule’' - Bad Bunny

6.- ``Provenza’' - Karol G

7.- ``Ferxxo 100′' - Feid

8.- ``Tarot’' - Bad Bunny con Jhay Cortez

9.- ``Party’' - Bad Bunny con Rauw Alejandro

10.- ``Monastery’' - Ryan Castro, Feid

España

1.- ``Tití me preguntó'’ - Bad Bunny

2.- ``Me porto bonito’' - Bad Bunny, Chencho Corleone

3.- ``Tarot’' - Bad Bunny con Jhay Cortez

4.- ``Ojitos lindos’' - Bad Bunny con Bomba Estéreo

5.- ``Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

6.- ``Te felicito’' - Shakira, Rauw Alejandro

7.- ``Tigini (remix)’’ - Rvfv, Kikimoteleba

8.- ``Moscow Mule’' - Bad Bunny

9.- ``La llevo al cielo - Chencho Corleone, Chris Jedi, Anuel AA, Ñengo Flow

10.- ``La bachata’' - Manuel Turizo

México

1.- ``Me porto bonito’' - Bad Bunny, Chencho Corleone

2.- ``Tití me preguntó'’ - Bad Bunny

3.- ``Ojitos lindos’' - Bad Bunny con Bomba Estéreo

4.- ``Efecto’' - Bad Bunny

5.- ``Moscow Mule’' - Bad Bunny

6.- ``Provenza’' - Karol G

7.- ``Party’' - Bad Bunny con Rauw Alejandro

8.- ``Te felicito’' - Shakira, Rauw Alejandro

9.- ``Tarot’' - Bad Bunny con Jhay Cortez

10.- ``Ojos marrones’' - Lasso